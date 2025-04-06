مدرب الهلال السعودي يعتزم فسخ تعاقده لتدريب البرازيل

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موقف المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال السعودي، جورج جيسوس، من العرض المقدم له لتدريب منتخب البرازيل.

وذكرت قناة TNT Sports البرازيلية اليوم الأحد أن جيسوس يعتزم إبرام مخالصة مع نادي الهلال بالتراضي دون أي تكاليف مالية من أجل تولي قيادة منتخب البرازيل.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن إقالة المدير الفني لمنتخب بلاده دوريفال جونيور عن منصبه بعد الخسارة برباعية مقابل هدف أمام نظيره الأرجنتيني بالجولة 14 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أشارت عبر تقرير صحفية سابق لها إلى أن جيسوس سيلتزم بتعاقده مع نادي الهلال الذي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الجاري 2024ـ2025؛ إذ سيقود الفريق بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو المقبل.

يذكر أن الصحفي الإيطالي المتخصص في ملف الانتقالات، فابريزيو رومانو، قد أشار عبر حسابه بمنصة إكس، في وقت سابق، إلى أن جيسوس قد أخطر الاتحاد البرازيلي بموافقته على تدريب منتخب بلادهم خلفًا للمُقال دوريفال جونيور، والذي رحل عن مهمته بعد الخسارة المدوية أمام الأرجنتين برباعية.

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