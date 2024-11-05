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سقوط الريال والسيتي.. ماذا حدث في مباريات دوري أبطال أوروبا؟

11:22 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

فيكتور مهاجم لشبونة

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كتب - محمد القرش:

أُقيم اليوم الثلاثاء 7 مواجهات نارية في الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز سبورتنج لشبونة على نظيره ماشسنتر سيتي برباعية مقابل هدف، بينما سقط ريال مدريد أمام إي سي ميلان بثلاثية مقابل هدف.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد الميلان - (1-3)

سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي - (4-1)

ليفربول ضد بايرن ليفركوزن - (4-0)

ليل ضد يوفنتوس - (1-1)

سيلتيك ضد لايبزيج - (3-1)

دورتموند ضد شتوريم - (1-0)

بولونيا ضد موناكو - (0-1)

دينامو زغرب ضد سلوفان - (4-1)

جيرونا ضد آيندهوفن - (0-4)

دوري أبطال أوروبا سبورتينغ لشبونة مانشستر سيتي ليفربول دوري الأبطال ليل بولونيا ضد موناكو
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