سقوط الريال والسيتي.. ماذا حدث في مباريات دوري أبطال أوروبا؟

كتب - محمد القرش:

أُقيم اليوم الثلاثاء 7 مواجهات نارية في الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز سبورتنج لشبونة على نظيره ماشسنتر سيتي برباعية مقابل هدف، بينما سقط ريال مدريد أمام إي سي ميلان بثلاثية مقابل هدف.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد الميلان - (1-3)

سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي - (4-1)

ليفربول ضد بايرن ليفركوزن - (4-0)

ليل ضد يوفنتوس - (1-1)

سيلتيك ضد لايبزيج - (3-1)

دورتموند ضد شتوريم - (1-0)

بولونيا ضد موناكو - (0-1)

دينامو زغرب ضد سلوفان - (4-1)

جيرونا ضد آيندهوفن - (0-4)