من المباراة إلى الرد... القصة الكاملة لجروح بيب جوارديولا

كتب - يوسف محمد:

ظهر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بإصابات عديدة في رأسه ووجهه، بعد انتهاء مباراة فريقه أمام فينورد الهولندي بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، في بطولة دوري أبطال أوروبا، مما أثار انتباه الكثير من الجماهير والصحفيين عن سبب هذه الجروح.

وكان مان سيتي تعادل أمام نظيره فينور، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأجاب جوارديولا على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة أمس، عن سبب هذه الجروح التي تعرض لها، ليجب المدير الفني الإسباني، قائلاً: "كنت أريد إيذاء نفسي وقمت بجرح نفسي بإصبعي".

'I want to harm myself' 👀 Pep asked about the cuts on his nose and head pic.twitter.com/VQVCQ9brzy — BeanymanSports (@BeanymanSports) November 26, 2024

وأصدر المدير الفني الإسباني، بيان رسمي اليوم الأربعاء يعتذر خلاله عن التصريحات التي أدلى بها، عقب نهاية مباراة الفريق أمام فينورد الهولندي.

وقال جوارديولا: "في نهاية المؤتمر الصحفي أمس، فوجئت بسؤال عن سبب الخروج على وجهي وشرحت أن ظفرًا حادًا تسبب في ذلك عن طريق الخطأ".

وأضاف: "لم أكن أقصد الاستخفاف بقضية الأذى الذاتي، التي تعد خطيرة للغاية".

ويذكر أن مانشستر سيتي لم يتمكن من تحقيق أي فوز في آخر 6 مباريات في مختلف البطولات، حيث تلقى الهزيمة في 5 مباريات وتعادل في مباراة.

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