من المباراة إلى الرد... القصة الكاملة لجروح بيب جوارديولا

كتب - يوسف محمد:

ظهر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بإصابات عديدة في رأسه ووجهه، بعد انتهاء مباراة فريقه أمام فينورد الهولندي بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، في بطولة دوري أبطال أوروبا، مما أثار انتباه الكثير من الجماهير والصحفيين عن سبب هذه الجروح.

وكان مان سيتي تعادل أمام نظيره فينور، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأجاب جوارديولا على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة أمس، عن سبب هذه الجروح التي تعرض لها، ليجب المدير الفني الإسباني، قائلاً: "كنت أريد إيذاء نفسي وقمت بجرح نفسي بإصبعي".

'I want to harm myself' 👀 Pep asked about the cuts on his nose and head pic.twitter.com/VQVCQ9brzy