"20 ثانية فقط".. مدرب يتعرض لموقف محرج في المؤتمر الصحفي (فيديو)
كتبت-هند عواد:
تعرض مدرب منتخب الدنمارك بريان رييمر، لموقف محرج خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة صربيا في دوري الأمم الأوروبية.
واضطر بريان رييمر لمغادرة المؤتمر الصحفي، بعد 20 ثانية فقط، بعدما دخل إلى القاعة ورحب بالصحفيين، قائلا: "مساء الخير ومرحبا بكم في المؤتمر الصحفي، يمكنكم طرح أسئلتكم الآن"، لكنه فوجئ بتجاهلهم وعدم الرد عليه.
The shortest press conference in history? ⌚— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 20, 2024
Denmark coach Brian Riemer leaves after being asked no questions following their goalless draw with Serbia 🇩🇰 pic.twitter.com/DPFPJuEbQp
وحاول المنسق الإعلامي التدخل وطلب من الصحفيين طرح أسئلتهم، لكن سيطر الصمت على القاعة، ليغادر مدرب الدنمارك مقعده سريعا.
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