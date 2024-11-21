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"20 ثانية فقط".. مدرب يتعرض لموقف محرج في المؤتمر الصحفي (فيديو)

12:46 م الخميس 21 نوفمبر 2024

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كتبت-هند عواد:

تعرض مدرب منتخب الدنمارك بريان رييمر، لموقف محرج خلال المؤتمر الصحفي، عقب مباراة صربيا في دوري الأمم الأوروبية.

واضطر بريان رييمر لمغادرة المؤتمر الصحفي، بعد 20 ثانية فقط، بعدما دخل إلى القاعة ورحب بالصحفيين، قائلا: "مساء الخير ومرحبا بكم في المؤتمر الصحفي، يمكنكم طرح أسئلتكم الآن"، لكنه فوجئ بتجاهلهم وعدم الرد عليه.

وحاول المنسق الإعلامي التدخل وطلب من الصحفيين طرح أسئلتهم، لكن سيطر الصمت على القاعة، ليغادر مدرب الدنمارك مقعده سريعا.

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منتخب الدنمارك بريان رييمر مباراة صربيا دوري الأمم الأوروبية
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