فانتازي.. ارتفاع سعر برونو فيرنانديز اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أليكس إيوبي (فولهام) 5.6 مليون جنيه إسترليني

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.4 مليون جنيه إسترليني

لويس هول (نيوكاسل) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ماثيوس كونيا (ولفرهامبتون) 6.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كونور تشابلن (إيبسويتش) 5.1 مليون جنيه إسترليني،

جاريل كوانساه (ليفربول) 3.9 مليون جنيه إسترليني،

ميجيل ألميرون (نيوكاسل) 5.5 مليون جنيه إسترليني،

إنسو جونزاليس (ولفرهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني