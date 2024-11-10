موعد مباراة تشيلسي وأرسنال والقناة الناقلة

تغيير موعد مباراة.. 20 صورة من أول تدريب لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي فريق تشيلسي عند السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1HD.

ويحتل فريق تشيلسي قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره أرسنال صاحب المركز السادس.

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