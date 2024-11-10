مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ
طنطا‏

طنطا‏

- -
14:30
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

دوري القسم الثاني-أ
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
بلدية المحلة

بلدية المحلة

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة تشيلسي وأرسنال والقناة الناقلة

11:57 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تشيلسي وأرسنال
  • عرض 5 صورة
    مباراة تشيلسي وأرسنال
  • عرض 5 صورة
    ميني ماتش .. تشيلسي يضرب الأرسنال فى دربي لندن
  • عرض 5 صورة
    ديربي تشيلسي وأرسنال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي فريق تشيلسي عند السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1HD.

ويحتل فريق تشيلسي قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره أرسنال صاحب المركز السادس.

اقرأ أيضًا:

"النيابة طلبت الشريط".. اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن تسريب مباراة الزمالك والبنك

استحواذ على جوائز الأفضل..15 صور لنجوم الأهلي في حفل دير جيست

تشيلسي ضد أرسنال الدوري الإنجليزي موعد مباراة تشيلسي وأرسنال القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مباراة ليل بالدوري الفرنسي

إعلان

إعلان

المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية
موعد زيادة الإيجارات القديمة كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"