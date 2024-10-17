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صلاح يكشف عن اللاعب التاريخي لدوري الأبطال من وجهة نظره (فيديو)

06:49 م الخميس 17 أكتوبر 2024

محمد صلاح

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كتب - يوسف محمد:

كشف نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن أول لاعب يأتي إلى ذاكرته عندما يتم ذكر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسئل صلاح في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، حول اللاعب الذي يأتي إلى ذهنه مباشرة عند ذكر بطولة دوري أبطال أوروبا أو اللاعب التاريخي له في البطولة، ليرد صلاح قائلاً "زين الدين زيدان".

وخاض صلاح خلال الموسم الحالي، مباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة الريدز، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

وبشكل عام شارك صلاح في 81 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 45 هدفاً وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن صلاح، نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا رفقة الريدز في موسم 2018-2019.

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محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا زين الدين زيدان
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