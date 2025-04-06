20 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال في دوري أبطال أفريقيا

كتب ـ محمد الميموني:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اليوم الأحد 6 أبريل، مرانه الأول بموريتانيا بقيادة المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، قبل مواجهة الهلال السوداني.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024 /25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساء، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت.

يذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد على ستاد القاهرة الدولي.