20 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال في دوري أبطال أفريقيا
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كتب ـ محمد الميموني:
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اليوم الأحد 6 أبريل، مرانه الأول بموريتانيا بقيادة المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، قبل مواجهة الهلال السوداني.
ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024 /25.
وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساء، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت.
يذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد على ستاد القاهرة الدولي.
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