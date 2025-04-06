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20 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال في دوري أبطال أفريقيا

10:23 م الأحد 06 أبريل 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اليوم الأحد 6 أبريل، مرانه الأول بموريتانيا بقيادة المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، قبل مواجهة الهلال السوداني.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024 /25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساء، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت.

يذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد على ستاد القاهرة الدولي.

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الاهلي موريتانيا مارسيل كولر الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا
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