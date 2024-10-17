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"بعد تألقه".. عمر مرموش أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الألماني

07:02 م الخميس 17 أكتوبر 2024

عمر مرموش

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كتبت - نهى خورشيد

حصد الدولي المصري عمر مرموش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، جائزة الأفضل في شهر سبتمبر بالدوري الألماني.

ونشرت رابطة الدوري الألماني عبر منصة "إكس":" الأرقام تتحدث عن نفسها، وليس غريباً أن يكون الفائز لشهر سبتمبر هو عمر مرموش".

وجاء فوز مرموش بجائزة لاعب الشهر، بعدما تفوق على كلا من الثلاثي هاري كين، مايكل أوليز وفلوريان فيرتز.

ويتصدر مرموش جدول هدافي الدوري الألماني حتى الآن برصيد 8 أهداف، وبفارق ثلاثة عن كلا من إيرميدين ديميروفيتش، هاري كين، جوناثان بوركاردت وشوتو ماتشينو.

عمر مرموش

عمر مرموش الدوري الألماني نادي آينتراخت فرانكفورت هدافي الدوري الألماني
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