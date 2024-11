"لا تريد أن يفاجئك".. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحتفي بهدف إبراهيم عادل في موريتانيا

كتب - يوسف محمد:

احتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بهدف نجم المنتخب المصري إبراهيم عادل، في مرمى منتخب موريتانيا، الذي تمكن من خلاله المنتخب الوطني، في حسم نقاط المباراة لصالحه.

وأحرز إبراهيم عادل هدف فوز المنتخب المصري على نظيره الموريتاني، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيديو للهدف، وعلق عليه: "أنت بالتأكيد لا تريد أن يفاجئك إبراهيم عادل".

وضمن المنتخب المصري، الصعود إلى بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات، برصيد 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، خاضهم بالتصفيات حتى الآن.

You sure don't want Ibrahim Adel catching you off guard. 😮‍💨🇪🇬#AFCONQ2025 pic.twitter.com/0I2HEsmGEU

— CAF_Online (@CAF_Online) October 17, 2024