للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق مركبة "دراجون" الأمريكية إلى المحطة الفضائية الدولية

كتب : وكالات

04:21 ص 14/05/2026 تعديل في 04:21 ص

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، عن تأجيل آخر لإطلاق مركبة دراجون إلى المحطة الفضائية الدولية إلى 15 مايو.

أوضحت الشركة، أن تأجيل الإطلاق تم بسبب الظروف الجوية غير المواتية في ولاية فلوريدا.

قالت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، إن عملية الإطلاق لن تتم قبل الساعة 18:05 مساء الجمعة 15 مايو بالتوقيت المحلي "الساعة 1:05 بعد نتصف الليلة السبت 16 مايو بتوقيت موسكو".

وهذه هي المرة الثانية لتأجيل إطلاق بعثة CRS-34 التي من المقرر، أن تقوم مركبة "دراجون" في إطارها بنقل نحو 3 أطنان من الإمدادات والمعدات للتجارب العلمية إلى المحطة الفضائية الدولية.

كان من المخطط لإطلاق المركبة يوم الثلاثاء الماضي، ثم تم تأجيله إلى يوم الأربعاء بسبب الظروف الجوية، وفقا لروسيا اليوم.

