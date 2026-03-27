آيفون فولد يقترب.. هل تكسر أبل قواعد السوق بهاتف قابل للطي؟

كتب : محمود عبدالرحمن

02:11 م 27/03/2026

كشفت تسريبات جديدة من داخل Apple عن استعداد الشركة لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي، في خطوة طال انتظارها.

وتشير المعلومات إلى أن الجهاز سيصل بعد طرح سلسلة آيفون 18 برو وبرو ماكس، ما يعكس توجها حذرا في تقديم هذه الفئة الجديدة.

تأكيد من مصدر موثوق

وأوضح الصحفي التقني Mark Gurman أن الهاتف المرتقب، المعروف مبدئيا باسم “آيفون فولد”، قد يتم طرحه بعد فترة قصيرة من إعلان هواتف آيفون 18 في سبتمبر، مع احتمالات تأجيل الإطلاق إلى نهاية العام.

تحديات تقنية تؤخر الإطلاق

يرجع التأخير بشكل أساسي إلى تعقيدات تصنيع الشاشات القابلة للطي، خاصة مع سعي Apple لتقديم شاشة داخلية خالية من التجاعيد، وهي من أبرز التحديات التي تواجه هذا النوع من الأجهزة حاليًا.

تجربة مشابهة مع iPhone X

هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان ما حدث مع iPhone X، الذي تأخر إطلاقه في عام 2017 بسبب صعوبات تقنية مرتبطة بشاشة OLED وتقنية التعرف على الوجه.

شاشة متطورة وتجربة ترفيهية

ويراهن الهاتف الجديد على شاشة داخلية كبيرة وسلسة، تستهدف تقديم تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب، ما قد يجعله من أبرز إصدارات Apple خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير التوقعات إلى أن سعره قد يتجاوز 2000 دولار.

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز على تقنية بصمة الإصبع (Touch ID) بدلًا من Face ID، بسبب صعوبة دمج مستشعرات التعرف على الوجه داخل تصميم نحيف قابل للطي.

وقد يتم دمج البصمة في زر التشغيل، كما هو الحال في بعض أجهزة آيباد.

