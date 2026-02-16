يتيح تحديث أندرويد 17 ميزة جديدة تعزز تكامل منظومة أجهزة "جوجل"، من خلال تمكين المستخدمين من متابعة نشاطهم داخل التطبيقات عبر أجهزة مختلفة دون انقطاع، بما يشمل متصفحات الويب.

وتقوم الميزة، التي يمكن وصفها بأنها نظام "Handoff" متكامل، على إتاحة الانتقال السلس بين الهاتف والكمبيوتر اللوحي وChromebook وحتى متصفح الإنترنت، مع الحفاظ على الجلسة نفسها ونقطة التقدم داخل التطبيق.

ومع التحديث الجديد يصبح بإمكان المستخدم على سبيل المثال تصفح منتج عبر متصفح كروم على هاتفه، ثم استكمال التصفح من النقطة ذاتها على جهاز لوحي أو من خلال متصفح سطح المكتب.

وينطبق الأمر كذلك على تطبيقات المراسلة أو تحرير المستندات، إذ يمكن مواصلة العمل من حيث توقف المستخدم، طالما أنه مسجل الدخول بالحساب نفسه، وفقًا لما أورده موقع PhoneArena.

وتبني الميزة الجديدة على خدمات المزامنة الحالية في نظام Android، لكنها ترتقي بها إلى مستوى أعمق عبر دمجها كبنية أساسية واضحة ضمن النظام نفسه، بدل الاكتفاء بحلول متفرقة داخل التطبيقات، بينما سيظل انتشارها الفعلي مرهونا بمدى دعم المطورين، ما يعني أن تجربة الاستخدام قد تختلف من تطبيق إلى آخر، خاصة في المراحل الأولى من الإطلاق.

منافسة مباشرة مع منظومة أبل

لطالما شكلت ميزة Handoff في نظام iOS أحد أبرز عناصر قوة منظومة Apple المتكاملة.

ومع الإصدار الجديد، يبدو أن Google تسعى إلى تقليص الفجوة عبر تقديم تجربة أكثر انسجاما بين الهاتف والكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية.

في ظل الاعتماد المتزايد على تعدد الشاشات، لم يعد إنجاز المهام يقتصر على جهاز واحد، فقد يبدأ المستخدم كتابة رسالة بريد إلكتروني على الهاتف أثناء التنقل، ثم يستكملها على الحاسوب في المكتب، ويعود إليها لاحقا من جهاز لوحي في المنزل، إذ تهدف الميزة الجديدة إلى إزالة الاحتكاك بين هذه المراحل المختلفة.

موعد الإطلاق

لا يزال أندرويد 17 في مراحله التجريبية، مع استمرار الاختبارات وتحسين الميزات قبل الإطلاق الرسمي المتوقع لاحقا هذا العام.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة مزيدا من التفاصيل بشأن آلية دمج الميزة داخل إعدادات النظام والإشعارات مع توسع نطاق التجارب.