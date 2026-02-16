إعلان

ما ميزة "Handoff" في تحديث أندرويد 17 الجديد؟

كتب : محمود عبدالرحمن

10:57 ص 16/02/2026

أندرويد 17

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتيح تحديث أندرويد 17 ميزة جديدة تعزز تكامل منظومة أجهزة "جوجل"، من خلال تمكين المستخدمين من متابعة نشاطهم داخل التطبيقات عبر أجهزة مختلفة دون انقطاع، بما يشمل متصفحات الويب.

وتقوم الميزة، التي يمكن وصفها بأنها نظام "Handoff" متكامل، على إتاحة الانتقال السلس بين الهاتف والكمبيوتر اللوحي وChromebook وحتى متصفح الإنترنت، مع الحفاظ على الجلسة نفسها ونقطة التقدم داخل التطبيق.

ومع التحديث الجديد يصبح بإمكان المستخدم على سبيل المثال تصفح منتج عبر متصفح كروم على هاتفه، ثم استكمال التصفح من النقطة ذاتها على جهاز لوحي أو من خلال متصفح سطح المكتب.

وينطبق الأمر كذلك على تطبيقات المراسلة أو تحرير المستندات، إذ يمكن مواصلة العمل من حيث توقف المستخدم، طالما أنه مسجل الدخول بالحساب نفسه، وفقًا لما أورده موقع PhoneArena.

وتبني الميزة الجديدة على خدمات المزامنة الحالية في نظام Android، لكنها ترتقي بها إلى مستوى أعمق عبر دمجها كبنية أساسية واضحة ضمن النظام نفسه، بدل الاكتفاء بحلول متفرقة داخل التطبيقات، بينما سيظل انتشارها الفعلي مرهونا بمدى دعم المطورين، ما يعني أن تجربة الاستخدام قد تختلف من تطبيق إلى آخر، خاصة في المراحل الأولى من الإطلاق.

منافسة مباشرة مع منظومة أبل

لطالما شكلت ميزة Handoff في نظام iOS أحد أبرز عناصر قوة منظومة Apple المتكاملة.

ومع الإصدار الجديد، يبدو أن Google تسعى إلى تقليص الفجوة عبر تقديم تجربة أكثر انسجاما بين الهاتف والكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية.

في ظل الاعتماد المتزايد على تعدد الشاشات، لم يعد إنجاز المهام يقتصر على جهاز واحد، فقد يبدأ المستخدم كتابة رسالة بريد إلكتروني على الهاتف أثناء التنقل، ثم يستكملها على الحاسوب في المكتب، ويعود إليها لاحقا من جهاز لوحي في المنزل، إذ تهدف الميزة الجديدة إلى إزالة الاحتكاك بين هذه المراحل المختلفة.

موعد الإطلاق

لا يزال أندرويد 17 في مراحله التجريبية، مع استمرار الاختبارات وتحسين الميزات قبل الإطلاق الرسمي المتوقع لاحقا هذا العام.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة مزيدا من التفاصيل بشأن آلية دمج الميزة داخل إعدادات النظام والإشعارات مع توسع نطاق التجارب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أندرويد 17 ميزة Handoff جوجل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

22 فبراير.. محاكمة المتهمين في قضية ضحية "بدلة الرقص" ببنها (صور)
أخبار المحافظات

22 فبراير.. محاكمة المتهمين في قضية ضحية "بدلة الرقص" ببنها (صور)
شعبة المعادن الثمينة: فجوة أسعار الفضة في مصر تتلاشى بعد موجة مضاربات عنيفة
اقتصاد

شعبة المعادن الثمينة: فجوة أسعار الفضة في مصر تتلاشى بعد موجة مضاربات عنيفة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-2: صعوبات لهذا البرج.. ونجاح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-2: صعوبات لهذا البرج.. ونجاح لهؤلاء
رمضان 2026.. "مناعة" يجمع عزيز الشافعي وحودة بندق
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. "مناعة" يجمع عزيز الشافعي وحودة بندق
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول
حوادث وقضايا

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر