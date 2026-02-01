

وكالات

بدأت وكالة ناسا عدًا تنازليًا تجريبيًا لمدة يومين يسبق عملية تزويد صاروخها الجديد للقمر بالوقود، وهو اختبار حاسم سيحدد موعد انطلاق 4 رواد في رحلة حول القمر.

وسيكون القائد ريد وايزمان وطاقمه، الموجودون بالفعل في الحجر الصحي لتجنب الجراثيم، أول أشخاص ينطلقون إلى القمر منذ عام 1972.

وتم نقل صاروخ نظام الإطلاق الفضائي البالغ طوله 322 قدما "98 مترا" إلى منصة الإطلاق قبل أسبوعين.

وإذا سار اختبار تزويد الوقود يوم غدًا الاثنين بشكل جيد، فقد تحاول ناسا الإطلاق في غضون أسبوع.

وستقوم الفرق بملء خزان الصاروخ بأكثر من 700 ألف جالون من الوقود شديد البرودة.

وأدت موجة برد قارس إلى تأخير تزويد الوقود، والإطلاق، لمدة يومين، إذ أصبح الثامن من فبراير الجاري هو أقرب موعد يمكن أن ينطلق فيه الصاروخ.

وسينطلق رواد الفضاء الأمريكيون والكنديون، على متن كبسولة أوريون فوق الصاروخ، في رحلة حول القمر ثم يعودون مباشرة دون توقف حتى الهبوط في المحيط الهادئ وستستمر المهمة قرابة 10 أيام.

كانت ناسا قد أرسلت 24 رائد فضاء إلى القمر خلال برنامج أبولو، من عام 1968 إلى عام 1972، حيث مشى 12 منهم على سطحه، وفقا لروسيا اليوم.