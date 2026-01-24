إعلان

"3 ملايين صورة جنسية".. تحقيقات موسعة مع تطبيق "غروك"

كتب- محمود الهواري:

12:40 م 24/01/2026 تعديل في 12:46 م

تطبيق غروك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف تقرير صادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية وتحقيق مشترك لصحيفة نيويورك تايمز عن حجم المخاطر المرتبطة بروبوت الدردشة "غروك" المدمج في منصة إكس، والتي طالت صورا جنسية واستغلالية، بما في ذلك محتوى قد يظهر أطفالا، خلال فترة 11 يوما بين 29 ديسمبر و8 يناير.

وأوضح التقرير أن المشكلة تتجاوز حدود التزييف العميق، إذ تشير التحقيقات الجارية مع منصة إكس وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إكس إيه آي إلى ضعف ضوابط الأمان الخاصة بروبوت الدردشة.

وبحسب التقرير، تمكن "غروك" من إنتاج ما يقدر بثلاثة ملايين صورة جنسية، بينها نحو 23,000 صورة يُحتمل أن يظهر فيها قاصرون، رغم ما يفترض أنه جهود من "إكس إيه آي" لتفكيك الصور المزيفة الجنسية.

وأظهرت اختبارات مركز مكافحة الكراهية الرقمية لعينة من ردود أداة التحرير بنقرة واحدة الخاصة بغروك، أن أكثر من نصف هذه الردود تضمنت محتوى جنسيا، بحسب تقرير موقع ماشابل المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن نحو 1.8 مليون صورة من أصل 4.4 مليون صورة منتجة بواسطة "غروك" كانت ذات طبيعة جنسية، وبعضها يظهر شخصيات مؤثرة ومشهورة.

وربطت الصحيفة بين الارتفاع الحاد في استخدام "غروك" وبين منشورات للرئيس التنفيذي إيلون ماسك تظهره مرتديًا ملابس بحر نسائية، والتي قام الروبوت بتوليد نسخ مصورة لها.

وقال عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، للصحيفة: "هذا إساءة على نطاق الصناعة للنساء والفتيات"، مضيفا: "كانت هناك أدوات لإزالة الملابس، لكنها لم تمتلك أبدا الانتشار وسهولة الاستخدام أو الاندماج في منصة كبيرة كما فعل إيلون ماسك مع غروك".

وتعرض "غروك" لانتقادات حادة بسبب إنتاجه مواد استغلال جنسي للأطفال، بعد ورود تقارير تفيد بإنشائه صورًا لقاصرين بملابس فاضحة، إذ أقرت منصة إكس بالمشكلة، مؤكدة عملها على إصلاح "الثغرات في إجراءات الحماية" بشكل عاجل.

وتخضع شركة إكس إيه آي، مطورة غروك، لتحقيقات من قبل عدة حكومات أجنبية وولاية كاليفورنيا بسبب دورها في إنتاج صور مفبركة جنسية أو عارية لأشخاص وقاصرين، إذ فرضت بعض الدول حظرا مؤقتا على المنصة لحين استكمال التحقيقات.

وتحذر جهات مراقبة السلامة على الإنترنت منذ فترة طويلة من دور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في زيادة انتشار المواد الجنسية التي تنطوي على استغلال الأطفال، إضافة إلى الصور الحميمة غير الرضائية، مما يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى ضوابط صارمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

3 ملايين صورة جنسية تحقيقات موسعة مع تطبيق غروك مركز مكافحة الكراهية الرقمية تطبيق غروك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
رياضة محلية

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
دفاع رمضان صبحي: القضية اتخذت مسارًا يفوق حجمها واللاعب تم حبسه ضريبة الشهرة
حوادث وقضايا

دفاع رمضان صبحي: القضية اتخذت مسارًا يفوق حجمها واللاعب تم حبسه ضريبة الشهرة
إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
مصراوى TV

إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
"مش لحمايتي والله".. تعقيب مهم للرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74
أخبار مصر

"مش لحمايتي والله".. تعقيب مهم للرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74
بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف
زووم

بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام