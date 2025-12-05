شهدت شبكة Cloudflare العالمية، أحد أكبر مزودي خدمات البنية التحتية للإنترنت، عطلا واسع النطاق تسبب في توقف العديد من المواقع والتطبيقات حول العالم وظهور رسائل خطأ 500 و502 لدى ملايين المستخدمين.

ويأتي هذا الانقطاع بعد أقل من شهر على حادثة مشابهة أثرت موقتا على منصات كبرى مثل Spotify وChatGPT وTruth Social.

عطل مفاجئ يشل مواقع وتطبيقات عالمية

وبدأت المشكلة بخلل في الخوادم الداخلية ما أدى إلى توقف عدد كبير من المنصات أبرزها Canva وGroww وZerodha إلى جانب أنظمة تسجيل الدخول ومواقع أخرى تعتمد على Cloudflare كما اشتكى المستخدمون عبر منصة X من صفحات فارغة وفشل الوصول إلى التطبيقات والخدمات الحيوية.

Cloudflare سبب المشكلة

أوضحت الشركة أن الانقطاع ناتج عن خلل داخلي أثر على لوحة التحكم وواجهات برمجة التطبيقات ما تسبب في فشل معالجة الطلبات وظهور رسائل الخطأ بشكل متكرر وأكدت Cloudflare أن التحقيق مستمر بينما تعمل على إعادة جميع الخدمات تدريجيًا.

وأثارت الأعطال المتكررة مخاوف واسعة بشأن اعتماد الخدمات الرقمية على عدد محدود من مزودي البنية التحتية إذ يؤدي أي خلل داخلي مهما كان بسيطًا إلى تأثيرات متسلسلة على الإنترنت عالميًا.

خدمات تأثرت مباشرة بالانقطاع

وتأثرت منصات التداول الهندية بشكل كبير خلال ساعات السوق وواجه المستخدمون صعوبة في إجراء التعاملات المالية اللحظية كما تعطلت مهام أساسية في مواقع تعتمد على Cloudflare لحماية البيانات أو تسريعها.

حتى Downdetector تعطل وسط الفوضى

وشهدت الأزمة مفارقة لافتة بتعطل تطبيق Downdetector المعروف برصد أعطال الإنترنت ما جعل المستخدمين غير قادرين على تتبع الانقطاعات أو التأكد من سببها وهو ما ضاعف حالة الارتباك.

تفاعل واسع على الإنترنت

وشارك المستخدمون آلاف لقطات الشاشة لرسائل الخطأ وفي خضم الارتباك انتشر على X منشور ساخر يدعي أن تحديثًا صغيرًا أطلقه مطور جديد تسبب في العطل الهائل ورغم أنه غير رسمي إلا أن المنشور حصد انتشارًا واسعًا وعكس حجم الاضطراب الذي شعر به المستخدمون حول العالم.

يعزز هذا الانقطاع التساؤلات حول مدى استعداد البنية التحتية للإنترنت لتحمل الضغط المتزايد خصوصًا مع اعتماد شركات ضخمة ومواقع عالمية على Cloudflare كجزء أساسي من عملياتها اليومية.