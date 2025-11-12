جوجل تطلق ميزة جديدة لحماية بطارية الهواتف من التلف.. تفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة في متجر "جوجل بلاي" تهدف إلى حماية المستخدمين من التطبيقات التي تستهلك بطارية الهاتف بشكل مفرط، وذلك ضمن جهودها لتعزيز كفاءة الطاقة في أجهزة أندرويد.

وابتداء من الأول من مارس 2026، سيبدأ المتجر في عرض تنبيهات واضحة على صفحات التطبيقات التي تظهر نشاطا مفرطا في الخلفية يؤدي إلى استنزاف البطارية.

وذكرت الشركة، في منشور رسمي على مدونتها، أن النظام الجديد يعتمد على مؤشر "الاستيقاظ الجزئي المفرط" الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة سامسونج، بعد اختباره في نسخ تجريبية سابقة خلال العام الجاري، وفقا لموقع gsmarena.

ويعمل هذا المؤشر على رصد التطبيقات التي تبقي الهاتف في وضع التشغيل لفترات طويلة دون مبرر، مما يسرع استهلاك الطاقة.

وأوضحت "جوجل" أنها وضعت ما تسميه "حد السلوك السيئ" لتحديد التطبيقات المخالفة فإذا تجاوز التطبيق هذا الحد، سيستبعد من التوصيات داخل المتجر، كما ستضاف رسالة تحذيرية إلى صفحته تفيد بأنه "قد يستهلك البطارية بسرعة أكبر من المعتاد".

وبحسب المعايير الجديدة، يعتبر التطبيق مخالفا إذا احتفظ بأكثر من ساعتين من "الاستيقاظ غير المبرر" خلال 24 ساعة، مع استثناء الحالات الأساسية مثل تشغيل الصوت أو نقل البيانات.

ويدرج التطبيق ضمن فئة "السلوك السيئ" إذا أظهر 5% أو أكثر من جلساته النشطة خلال 28 يوما نشاطا مفرطا في الخلفية دون سبب مبرر.

وتهدف "جوجل" من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات أكثر وعيا قبل تثبيت التطبيقات، وتقليل شكاوى المستخدمين من البرامج التي تستنزف البطارية دون علمهم.