

وكالات

كشفت vivo عن تفاصيل حاسب لوحي جديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس.

جهّز حاسب vivo Pad5e بهيكل أنيق التصميم مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد لصدمات والخدوش، أبعاده "266.4/192/6.6" ملم، وزنه 584 ج، ودعم بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشاته IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها "1968/2800" بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها 900 شمعة/م، كثافتها تعادل 283 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات OriginOS 5 HD، ومعالج Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 8/12 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، ودعمت بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 5 ميجابيكسل.

زود الحاسب بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2 للشحن والنقل السريع للبيانات، وبطارية بسعة 10000 ميلي لأمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط، وسيطرح بأسعار تبدأ من 240 دولارا تقريبا.