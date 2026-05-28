أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن مواعيد تشغيل مراكز خدمة العملاء ومراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الشركة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم طوال فترة الإجازة الرسمية.

وأكدت الشركة استمرار العمل بعدد من مراكز خدمة العملاء خلال أيام العيد، وتشمل: مركز خدمة عملاء الوايلي، والسلام، والمقطم، والزيتون، ورمسيس، لتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات للمواطنين.

مياه القاهرة تخصص خط ساخن وواتساب لتلقي الشكاوى

وأوضحت الشركة أن مواعيد العمل بالمراكز تبدأ يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بما يضمن استمرار خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع والتواصل مع المواطنين خلال فترة الإجازة.

ودعت الشركة المواطنين إلى الاستفادة من قنوات التواصل المختلفة، والتي تشمل الخط الساخن 125، ورقم خدمة واتساب مياه القاهرة 01006665125، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة www.gcwc.com.eg، لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة.