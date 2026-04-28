الإسكان توقع عقد لتوليد الكهرباء من غاز الصرف بالقاهرة الجديدة ضمن شراكة "أوراسكواليا"

كتب : محمد عبدالناصر

03:17 م 28/04/2026

وزارة الإسكان

وقعت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – قطاع المرافق – عقدًا مع تحالف «أوراسكواليا»، المكوَّن من شركتي أوراسكوم المصرية وأكواليا الإسبانية، لتنفيذ مشروع مولدات الغاز المتطورة والتي تعمل بالغاز الناتج من معالجة الحمأة بمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستدامة وتفعيل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام «PPP».

ويهدف هذا الملحق التعاقدي إلى استغلال غاز الميثان الناتج في توليد طاقة كهربائية نظيفة تُستخدم في تشغيل المحطة، بما يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو الاقتصاد الأخضر، ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والروائح الناتجة عن عمليات المعالجة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسن مصطفى، رئيس جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن للجهاز دورًا محوريًا في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتولى الرقابة الفنية والاقتصادية على أداء المشروعات، ويضمن التزام الشريك الخاص بمعايير الجودة والتشغيل.

وأوضح المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، أن المشروع سينتج ما بين 13 ألفًا إلى 15 ألف متر مكعب من الغاز يوميًا، بما يسهم في توليد طاقة كهربائية تغطي نحو 60% من احتياجات المحطة، ويعادل ذلك وفرًا سنويًا يتراوح بين 15 و18 مليون جنيه من فاتورة استهلاك الكهرباء، كما أكدت دراسات الجدوى الاقتصادية إمكانية استرداد كامل التكلفة الاستثمارية للمولدات خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات، ما يجعله نموذجًا للاستثمار عالي الكفاءة في مرافق البنية التحتية.

وأضاف أن هذا التطور يأتي في إطار الجهود التنسيقية التي تضمن استمرارية تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتحويل المحطة إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الكفاءة البيئية وكفاءة التشغيل.

