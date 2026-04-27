إعلان تحريري:

أعلنت شركة VIE Communities، إحدى الشركات البارزة في قطاع التطوير العقاري في السوق المصري، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة صرح للإنشاءات (Sarh Construction) لتتولى أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها السكني المتكامل VIE Collective في القاهرة الجديدة، بإجمالي تعاقدات إنشائية تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، في خطوة تعكس انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بثقة قوية في السوق.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تضم فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس، وشققًا سكنية بمساحات وتصميمات مختلفة، بما يلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء، ويعزز مفهوم التجربة السكنية المتكاملة التي تجمع بين التنوع وكفاءة استغلال المساحات وجودة التصميم.

ويُعد مشروع VIE Collective أحد أبرز المشروعات السكنية المتكاملة في القاهرة الجديدة، بفضل موقعه الاستراتيجي على الطريق الدائري الأوسط وقربه من أهم المحاور الحيوية والمشروعات العمرانية الكبرى، مما يعزز من جاذبيته كوجهة سكنية و استثمارية متكاملة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور هيثم سمير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة VIE Communities :

توقيع هذه الشراكة يمثل خطوة استراتيجية محورية في تسريع وتيرة تنفيذ مشروع VIE Collective، كما أن قيمة التعاقدات في المرحلة الأولى، والتي تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، تعكس حجم استثمارات الشركة وثقتها في قوة الطلب على المشروع.

ونسعى من خلال هذه المرحلة إلى تقديم نموذج سكني متكامل يلبي احتياجات السوق بأعلى معايير الجودة والتنفيذ، مع التركيز على تطوير مجتمعات عمرانية مستدامة تحقق قيمة حقيقية تتجاوز التصميم والموقع.

ومن جانبه، قال المهندس عبد المنعم غيتة الرئيس التنفيذي لشركة صرح للإنشاءات: نفخر بالتعاون مع VIE Communities في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع VIE Collective، ونتطلع إلى تقديم

نموذج متميز في جودة التنفيذ والالتزام يعكس مكانة المشروع في السوق.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية VIE Communities التي تستهدف التعاون مع شركاء ذوي خبرات تنفيذية قوية

وسجل حافل، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والجداول الزمنية المحددة، ويعكس حرص الشركة على اختيار شركاء قادرين على تحويل رؤيتها إلى واقع ملموس في جميع مراحل المشروع.

حول VIE Communities:

وتُعد VIE Communities إحدى شركات التطوير العقاري في السوق المصري، وقد تأسست من خلال تحالف استثماري مصري إماراتي يستهدف تعزيز حضورها ضمن كبرى شركات التطوير. وتتبنى الشركة رؤية قائمة على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، مدعومة باستثمارات تصل إلى 200 مليار جنيه، وهيكل مؤسسي قوي يضم خبرات في مجالات الاستثمار والتطوير والإنشاءات، بما يضمن تقديم مشروعات مستدامة تحقق قيمة حقيقية للسوق المصري.

حول صرح للإنشاءات:

تأسست شركة صرح للإنشاءات عام 2013 ، ونجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من الشركات البارزة في قطاع الإنشاءات في مصر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخاصة وشاركت الشركة في مشروعات هامة مثل منتجع عين الحياة، والمجمع الأمني بالطريق الدائري، إلى جانب تعاونها مع كبرى شركات التطوير العقاري في مشروعات متميزة مثل KAIRO و The MedوThe Ark وDo by One Developments.

وتواصل “صرح” تقديم حلول إنشائية متكاملة ترتكز على الجودة والدقة والالتزام، بما يعزز من دورها كشريك موثوق في السوق العقاري.