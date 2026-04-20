شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتيك للإنشاءات الصينية (CITIC Construction)، والشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (آنكوم)، بشأن تطوير وإنشاء وإدارة مصنع لإنتاج أغشية التحلية بتقنية التناضح العكسي، المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية.

وشارك في مراسم التوقيع يانج جيان تشيانج، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك للإنشاءات الصينية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، وتينغ تاو، نائب المدير العام لشركة سيتيك للإنشاءات، هشام شتا، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (آنكوم)، وذلك في إطار دعم وتوسيع قدرات البنية التحتية للمياه في جمهورية مصر العربية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

راندة المنشاوي: ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة

وعقب التوقيع، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، في ضوء التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الساحلية، وما يتطلبه ذلك من توفير مصادر مستدامة وآمنة للمياه. وأوضحت أنه تم وضع استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، يتم تنفيذها من خلال خطط خمسية متتالية، تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المُحلّاة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة مكونات محطات التحلية، وعلى رأسها أغشية التناضح العكسي، يُمثل خطوة محورية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتصنيع مكونات محطات التحلية محليًا، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

كما أكدت أن هذا المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي في القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب يانج جيان تشيانج، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك للإنشاءات الصينية، عن شكره وتقديره لوزيرة الإسكان على هذا التعاون وتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى لقائه السابق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، والذي تناول سبل تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدًا أن توقيع هذه المذكرة يُمثل بداية عملية لهذا التعاون، وأن الشركة ستعمل على تسريع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن شركة سيتيك تُعد من كبرى الشركات الحكومية الصينية متعددة الأنشطة، وتمتلك خبرات واسعة وسجلًا حافلًا في مجال تكنولوجيا التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، حيث نفذت العديد من المشروعات في مختلف دول العالم، مؤكدًا اهتمام الشركة بالسوق المصرية وحرصها على توسيع نطاق التعاون في تنفيذ المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تطوير وإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج أغشية التحلية بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، بما يساهم في تلبية احتياجات محطات التحلية القائمة والمستقبلية داخل جمهورية مصر العربية، ودعم خطط الدولة في التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.