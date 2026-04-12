قال المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن طرح وحدات سكنية للإيجار الشهري تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم وكريم لشريحة كبيرة من المواطنين الغير قادرة فى التوقيت الحالي على تملك وحدات سكنية وذلك فى ظل ارتفاع أسعار العقارات وتأثر القوي الشرائية.

وأضاف فكري، أن الايجار حل مثالي في التوقيت الحالي لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين وللاستفادة من الوحدات المغلقة وإعادة التوازن إلى السوق العقاري، لافتًا إلى إن طرح الدولة وحدات بالإيجار يحفز ملاك الوحدات الغير مستغلة على تجهيزها وطرحها للإيجار ومن ثم تحقيق وفرة في المعروض تسهم في تغطية الطلب الكبير في السوق وتحقيق توازن في الأسعار.

تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري

وتابع: "يسهم ذلك في تحفيز عدد أكبر من مالكي السيولة على شراء عقارات وتأجيرها لتحقيق عوائد استثمارية جاذبة بما يدفع بتنشيط السوق ورفع معدلات التنمية والتطوير".

وأشار المهندس علاء فكري إلى طرحه مقترح في وقت سابق لدفع السوق وتنشيط الإيجار وهو أن تقوم الدولة بالزام الشركات العقارية بتسليم الوحدات كاملة التشطيب بما يضمن سرعة إشغال الوحدات أو قيام ملاكها بتأجيرها.

وطالب فكري إما بالغاء الإعفاء الممنوح من الضريبة العقارية للوحدات نصف تشطيب أو فرض رسوم سنوية على الوحدات الغير مشطبة المغلقة خاصة لمن يمتلك أكثر من وحدة بما يسهم في إلزام ملاك تلك الوحدات بتشطيبها والاستفادة من ملايين الوحدات التي تعد مخزوناً راكداً لا يحقق جدوى استثمارية او مجتمعية بل وأهدر استثمارات بالمليارات أنفقتها الدولة فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات لتحقيق تنمية بالمدن الجديدة.

توجه الدولة لدعم الإيجار السكني

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، وذلك بما يسهم في تلبية مطالب عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية وفقا إمكاناتهم وقدراتهم المالية، منوهاً إلى أن ذلك يأتي أيضاً فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الدولة.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد التصور التنفيذي المتكامل لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، تمهيداً لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحيث يتضمن هذا التصور المقترح عدد الوحدات ومواقعها موزعة على المحافظات، بالإضافة إلى شروط الحصول عليها وآليات السداد.