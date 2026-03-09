إعلان

وزيرة الإسكان تصدر 11 قرارًا لإزالة مخالفات بناء بالساحل والقاهرة الجديدة وبورسعيد

كتب : محمد عبدالناصر

02:27 م 09/03/2026

المهندسة راندة المنشاوي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 11 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية أجهزة تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة القاهرة الجديدة – غرب بورسعيد).

وشددت وزيرة الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

وتمثلت المخالفات والتعديات في إقامة مباني بأنشطة وارتفاعات ومساحات مختلفة، وإقامة أسوار، والتعدي على قطع أراضٍ، وذلك دون الحصول على تراخيص، ودون سند قانوني.
جنة الصائم

رياضة عربية وعالمية

أخبار مصر

أخبار البنوك

اقتصاد

