الإسكان تجري 5 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

02:22 م 04/03/2026

المهندسة راندة المنشاوي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم إجراء 5 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 9 و10 و11/3/2026، وفقاً للمواعيد المقررة لكل منطقة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (30) يوم الإثنين الموافق 9/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26/2/2026، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) بالعبور الجديدة طبقاً لشريحة المساحة (209 م٢).

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (31) يوم الثلاثاء الموافق 10/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26/2/2026، بنطاق منطقة القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (276م2 - 350 م٢ - 450 م2).

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (32) يوم الأربعاء الموافق 11/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26/2/2026، بنطاق منطقة القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) طبقاً لشرائح (400 م ٢ - ٥٠٠م٢)، كما سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (33) يوم الأربعاء الموافق 11/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 26/2/2026، بنطاق منطقة الأمل (سابقاً) طبقاً لشرائح (209م2 – 276م2 – 350م2 - 400 م ٢ - 450م2 - ٥٠٠م٢).

وأضاف المهندس محمود مراد، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (34) يوم الأربعاء الموافق 11/3/2026 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني بدون تقسيمات في ضوء المخطط التفصيلي المعتمد بالقرار الوزاري بنطاق منطقة الأمل (سابقاً).

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التواجد من الساعة الـ10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، وسيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا في الأيام المحددة للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

العاصمة الإدارية الجديدة مديرية العبور الجديدة توفيق أوضاع الأراضي القرعات العلنية

