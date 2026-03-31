قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والعضو المنتدب لشركة "أوراسكوم للتنمية مصر"، إن هناك طلبًا متزايدًا على الشقق الفندقية المتكاملة خلال الفترة الحالية، في ظل توجه شريحة كبيرة من العملاء نحو هذا النوع من المنتجات العقارية الذي يجمع بين الاستثمار والعائد التشغيلي.

وأوضح عامر أن الشركة تعتمد على تسريع وتيرة التنفيذ؛ حيث يتم تنفيذ وتسليم المشروعات خلال عامين؛ بهدف مواجهة التقلبات السعرية والحفاظ على استثمارات العملاء، مشيرًا إلى أن التعاقد مع شركات المقاولات يتم خلال 9 أشهر من بدء عمليات البيع، على عكس بعض المطورين الذين يؤجلون التعاقد لفترات تصل إلى عامَين أو ثلاثة.

بيع وحدات مدينة الجونة بالدولار الأمريكي

وأضاف عامر، لـ"مصراوي"، أن بيع وحدات مدينة الجونة يتم بالدولار الأمريكي؛ وهو ما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة، مع وضع حد أقصى لسعر الدولار مقابل الجنيه في العقود، والذي يبلغ حاليًّا 60 جنيهًا للدولار.

وأشار عامر إلى أن الطلب الأجنبي يشهد نموًّا ملحوظًا، حيث تمثل مبيعات الأجانب نحو 40% من إجمالي المبيعات، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الشراء من بعض الدول العربية خلال الفترة الأخيرة.

ارتفاع نسب الإشغال بالجونة إلى 75%

وكشف عامر أن عدد الغرف الفندقية في الجونة يبلغ حاليًّا 2800 غرفة، مع خطة لإضافة 500 غرفة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتًا إلى أن نسب الإشغال ارتفعت إلى 75%.

حركة السياحة وتداعيات حرب إيران

وأشار عامر، في ما يتعلق بحركة السياحة، إلى تراجع الحجوزات بنسبة 7% خلال شهري فبراير ومارس، نتيجة تداعيات حرب إيران الراهنة، متوقعًا تعافي الطلب خلال الفترة القريبة المقبلة؛ خصوصًا مع زيادة متوسط مدة الإقامة للعملاء، لا سيما من الدول العربية.

ارتفاع سعر الإقامة بالفنادق 4%

وأضاف عامر أن أسعار الإقامة في الغرف الفندقية والفنادق ارتفعت بنحو 3% إلى 4% بالدولار، موضحًا أن أحداث غزة لم تؤثر بشكل مباشر على مدينة الجونة أو منطقة البحر الأحمر ككل، إلا أن تداعيات الحرب الحالية والتناول الإعلامي المرتبط بالمنطقة وذكر اسم البحر الأحمر كان له تأثير سلبي نسبي على الحجوزات.

ولفت عامر إلى أن نسبة التنمية في مدينة الجونة وصلت إلى 58%، بينما تمثل المساحة المتبقية نحو 42% بإجمالي يقارب 17 مليون متر مربع.

وأكد عامر أنه تم طرح مشروع نوبة، وهو مشروع عمراني متكامل يضم 97 وحدة من الشقق الفندقية كاملة الخدمات، بإجمالي مبيعات مستهدفة تصل إلى 3 مليارات جنيه، على أن تتولى شركة أوراسكوم بروبرتيز إدارة وتشغيل المشروع، بما يعزز العائد الاستثماري للعملاء، في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من المنتجات.

مدينة الجونة تعتمد على إعادة تدوير 100% من المياه

وأكد عامر، في ما يتعلق بالاستدامة، أن مدينة الجونة تعتمد على إعادة تدوير 100% من المياه، بينما تأتي 20% من احتياجات الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتعمل وسائل النقل الداخلي بالكامل بالكهرباء، وتتم إعادة تدوير 70% من المخلفات الصلبة.