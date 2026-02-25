كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس تامر العقاد، الرئيس التنفيذي لشركة أرضك للتطوير العقاري، إن العملاء خلال الفترة الحالية أصبحوا اكثر تركيزا على المشروعات ذات الكثافة الإنشائية المرتفعة، حيث تكون هذه المشروعات أكثر استقرارًا وأقرب إلى التسليم، دون وجود فترة انتظار طويلة تصل إلى 4 أو 5 سنوات.

وأكد العقاد أن العملاء أصبحوا أكثر وعيًا، ويبحثون عن المشروعات والشركات ذات الثقة وصاحبة معدلات تنفيذ واضحة وملموسة، لافتًا إلى أن التغيرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة دفعت العملاء إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية، ما جعل المشروعات التي تمتلك حجمًا كبيرًا من الإنشاءات الخيار الأول لكل من يبحث عن قرار شراء مضمون وقليل المخاطر.

وأشار إلى أن السوق العقاري في مدينة المستقبل سيتي يمثل فرصة استثمارية فريدة، حيث تجمع المدينة بين التخطيط الحديث والبنية التحتية المتطورة، ما يجعلها بيئة مثالية للشركات والمستثمرين والسكان على حد سواء.

وأضاف: نتوقع أن يشهد السوق العقاري خلال عام 2026 استقرارًا نسبيًا في الأسعار، مع ارتفاع تدريجي في أسعار الوحدات المميزة والمشروعات ذات الجودة العالية، نظرًا للطلب المتزايد على المساكن والخدمات المتكاملة داخل المدينة.

وتابع: ضخت الشركة استثمارات تجاوزت 350 مليون جنيه في أعمال المرافق بالمشروع، شملت تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه، وتشغيل المصاعد، واستكمال أعمال البحيرات الصناعية، بالإضافة إلى تطوير شامل للواجهات والمداخل والبوابات بما يتماشى مع أحدث المعايير التصميمية.

وأشار العقاد إلى أن "مدينة المستقبل سيتي ليست مجرد مشروع عقاري، بل تمثل رؤية مستقبلية لتطوير المجتمعات الذكية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يعزز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في استدامة التنمية الحضرية."