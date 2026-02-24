قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابعت الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" والخدمات بمدن حدائق العاشر من رمضان، والسادات، والعاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، والعبور الجديدة، والتي يجري تنفيذها في إطار الحرص على توفير السكن الملائم.

ووجهت وزيرة الإسكان، بتكثيف العمالة والمعدات والتوريدات في مواقع الوحدات الجاري العمل بها، وكذا سرعة إرسال بيانات الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها كاملة المرافق إلى صندوق الإسكان الاجتماعي لمخاطبة المستحقين للوحدات وإنهاء إجراءات التسليم.

كما وجهت الوزيرة، بسرعة تنفيذ الخدمات المتنوعة وفقاً لمخططات المشروعات السكنية، ومراعاة التخطيط الجيد للمشروعات الجديدة، لتواصل المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" دورها في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وصرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بأن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" تمثل أهمية قصوى نظراً لكونها تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر لارتباطهم بالسكن، والذي يحقق الاستقرار الاجتماعي ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وتابعت الوزيرة موقف تنفيذ المرحلة السادسة لمشروع "سكن كل المصريين" (محدودي الدخل) بمدينة المنيا الجديدة، المكونة من 71 عمارة، للوقوف على مستوى تنفيذ أعمال المرافق والتشطيبات، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع التشديد على تطبيق أعلى معايير الجودة في الأعمال.

وفي مدينة السادات، تم الوقوف على اللمسات النهائية لمشروعات الإسكان الحديثة، بمشروع "الإسكان الأخضر" ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بحي الفردوس، والذي يُعد نموذجًا رائدًا للعمارة المستدامة والمدن الصديقة للبيئة، حيث يضم المشروع 82 عمارة سكنية بإجمالي 1968 وحدة سكنية، ويتميز بترشيد استهلاك الطاقة والمياه المطبقة في التصميمات، واستخدام خامات البناء المستدامة التي تضمن بيئة صحية للسكان، إلى جانب التوسع الملحوظ في المسطحات الخضراء، بما يعزز جودة الحياة ويحقق معايير الاستدامة البيئية.

وتابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي للمشروع في مدينة العبور الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لنقطة شرطة الحي 14 والذي يضم الآلاف من الوحدات السكنية ضمن "سكن كل المصريين" تمهيدًا لتسليمها لتدخل الخدمة ضمن حزمة المشروعات الخدمية الجاري استكمالها بالمدينة.

كما تم متابعة أعمال مشروع الحل العاجل لخط مياه بقطر 400 مم بطول 5.7 كم لخدمة أحياء (15 و16) ضمن مشروعات "سكن كل المصريين"، مؤكدة أهمية سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة لتعزيز كفاءة منظومة إمداد المياه، بما يواكب معدلات النمو العمراني المتسارعة بالمدينة.

وفي مدينة العلمين الجديدة، تم متابعة مشروع "سكن كل المصريين"، ومراجعة التسليم والمناطق المستهدفة للتسليم خلال الفترة المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بنظافة الموقع العام، وتحسين الجوانب الجمالية للمشروع، مع الحفاظ على المسطحات الخضراء وصيانتها دوريًا، بما يعكس المظهر الحضاري للمدينة، واستكمال تشكيل الأرصفة، وتقفيل المناور، وزراعة الأحواض، والانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية والممرات، وتسوية المخلفات والتشوينات بالموقع، فضلاً عن التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الملعب بمركز الشباب، واستكمال تجهيزات المركز الطبي بالمشروع.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمرحلتيه الخامسة والسادسة في مدينة حدائق العاشر من رمضان، إلى جانب استكمال أعمال المرافق والبنية التحتية، وأعمال الطرق التي شملت تركيب البلدورات، وتنفيذ الإنترلوك، وإنشاء الأرصفة، وذلك في إطار استكمال تنسيق الموقع العام للمشروع.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تم مواصلة تنفيذ وحدات "سكن كل المصريين" – محور منخفضي الدخل (الإسكان الأخضر) – المرحلة الخامسة، والذي يضم 90 عمارة بإجمالي 1842 وحدة سكنية بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا للوحدة، فضلاً مشروع الإسكان المتوسط – المرحلة الخامسة – بالمنطقة ذاتها، والذي يضم 68 عمارة بإجمالي 1632 وحدة سكنية بمساحات 100 و110 و120 مترًا مربعًا، حيث اكتملت الأعمال الإنشائية بنسبة 100%، حيث تابعت الوزيرة موقف تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب أعمال الطرق والفرمة، باعتبارها المرحلة التي تعكس جاهزية المشروعات للتشغيل الفعلي.