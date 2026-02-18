إعلان

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد مشروعات المدينة ويشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال

كتب : محمد عبدالناصر

02:28 م 18/02/2026 تعديل في 05:07 م
    رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد مشروعات المدينة (3)
    رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد مشروعات المدينة (2)

قام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، بجولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المشروعات الجارية بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات راندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن استمرار المتابعة الدورية للمشروعات لضمان انتظام سير العمل وتسريع معدلات التنفيذ.

واستهل رئيس الجهاز جولته بمتابعة أعمال المرافق الخاصة بخطوط ربط الحل الدائم لضبط ضغوط المياه بالمدينة، للتأكد من كفاءة التنفيذ ومطابقته للمواصفات الفنية.

كما تفقد أعمال تطوير طريق الحي الإيطالي، حيث تابع جهود النظافة واستكمال الطبقة السطحية للأسفلت، إلى جانب مراجعة أعمال المطابق وأغطية الصرف الصحي بالطريق.

وشملت الجولة أيضًا المرور على طريق R3 لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية، مع تحديد جداول زمنية ملزمة للانتهاء من الأعمال وفقًا لتعليمات الجهة المختصة، والتأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وفي منطقة “ابني بيتك 7 – زهرة أكتوبر”، شدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف أعمال النظافة وصيانة المرافق والطرق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات غير الملتزمة.

حدائق أكتوبر ابني بيتك 7

فيديو قد يعجبك



