قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن إدارة وتشغيل المشروعات بعد الانتهاء منها من أهم عوامل النجاح، لافتًا إلى أن بعض الوحدات التي تم تنفيذها لإعادة تسكين متضرري الزلزال، تحولت بعد سنوات إلى مبانٍ آيلة للسقوط؛ نتيجة غياب رؤية تشغيلية مستدامة.



وأكد صديق أن أي مشروع سكني يجب أن يخضع لمراجعة رسمية تضمن استيفاء اشتراطات التشغيل وإدارة الأصول قبل التنفيذ.



ونوه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بأن التصميم لا يجب أن يتم تقييمه من خلال زاوية الإنشاء، بل من زاوية العمر التشغيلي للمشروع وكفاءة صيانته.



وأشار صديق إلى أن أهم نقاط قوة المطور العقاري هو قدرته على إدارة وصيانة المشروعات التي ينفذها، متابعًا: بعض المطورين اختفت أسماؤهم من السوق العقارية المصرية بعد تسليم وحداتهم العقارية أو المشروعات، خصوصًا بعد عدم التزامهم أو اهتمامهم بإدارة وتشغيل خدمات ما بعد البيع.



وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن الصندوق يبحث عن المطورين المتخصصين في إدارة وتشغيل المشروعات بعد التسليم أو البيع، متابعًا: "إدارة المشروع بعد تسلمه تُحدد سمعة المستثمر".