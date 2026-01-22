إعلان تحريري

في خطوة تعكس نموها الاستثماري ورؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى، أعلنت شركة Main Marks عن إطلاق مشروعها الجديد h:rs، أحد أكبر مشروعاتها متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة، بإجمالي مبيعات مستهدفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، ليجسد المشروع مرحلة جديدة في استراتيجية الشركة الهادفة إلى تطوير أصول عقارية عالية القيمة في مواقع استثنائية تحافظ على العائد وتعظمه على المديين المتوسط والطويل.

وقال محمد المغازي، الشريك المؤسس لشركة Main Marks، إن إطلاق مشروع h:rs يأتي تتويجًا لسنوات من العمل على قراءة السوق المصري بعمق، موضحًا أن الشركة لا تتعامل مع مشروعاتها العقارية باعتبارها منتجا بيعيا فقط، بل كأصل استثماري متكامل يتم بناؤه على أسس اقتصادية واضحة، تبدأ من اختيار الموقع مرورًا بنوعية الاستخدامات، وصولًا إلى إدارة المشروع بعد التشغيل.

وأضاف أن اختيار القاهرة الجديدة لم يكن مجرد تكرار لتجربة ناجحة، بل قرارًا استراتيجيًا مدروسًا، في ظل التحولات التي يشهدها السوق، حيث أصبحت المنطقة تمثل القلب الحقيقي للنشاط التجاري والإداري في شرق القاهرة، خاصة مع ارتباطها المباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتكامل شبكات النقل الحديثة مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الطلب وقيم الأصول العقارية.

وأوضح أن المشروع يقع على محور التسعين الجنوبي، أحد أهم الشرايين التجارية في القاهرة الجديدة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية نادرة في سوق يشهد تراجعًا واضحًا في الفرص المتاحة داخل المواقع المحورية، مؤكدًا أن ندرة الأراضي أصبحت عاملًا حاسمًا في تحديد القيمة الاستثمارية الحقيقية لأي مشروع جديد.

وأكد أن مشروع h:rs لا يعد مجرد إضافة جديدة لمحفظة Main Marks، بل يمثل علامة جديدة لهوية الشركة الاستثمارية، ورسالة واضحة للسوق بأن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تطوير مشروعات نوعية تواكب مستقبل الاستثمار العقاري في مصر.

وأضاف المهندس أحمد شاكر، الشريك المؤسس لشركة Main Marks، أن مشروع h:rs يمثل رؤية الشركة لمفهوم التطوير متعدد الاستخدامات بمعناه الحقيقي، وليس كمجرد تجميع لأنشطة مختلفة في موقع واحد، موضحًا أن المشروع تم تخطيطه ليعمل كنقطة جذب اقتصادية قائمة بذاتها، تخدم مجتمع الأعمال وتواكب التحولات الجديدة في أنماط العمل والاستهلاك.

وتابع أن المشروع مقام على مساحة 11,003 متر مربع، ويضم أنشطة تجارية وإدارية وطبية، مع تصميم معماري عصري يحقق أعلى كفاءة تشغيلية، ومساحات مرنة تبدأ من 33 مترًا مربعًا وحتى 1,500 متر مربع، بما يسمح بتنوع قاعدة المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ويضمن سيولة أعلى للمشروع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن ما يميز h:rs لا يقتصر على الموقع أو التصميم، بل يمتد إلى فلسفة التشغيل، حيث يضم المشروع مجموعة مختارة من الوحدات التجارية، بما يعزز من معدلات الإشغال ويخلق بيئة عمل وحياة متكاملة، وهو ما ينعكس مباشرة على العائد الاستثماري وقيمة الأصل بمرور الوقت.

وأوضح أن المشروع يتكون من دورين بدروم، ودور أرضي، و6 أدوار متكررة، مع خطة لبدء الأعمال الإنشائية خلال 3 أشهر، والتسليم خلال عامين، في إطار التزام الشركة بسرعة التنفيذ والانضباط الزمني، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء الثقة مع المستثمرين، كما تقدم الشركة أنظمة سداد مرنة بالمشروع وعلى فترات سداد تصل إلى 7 سنوات.

وأكد أن سياسة Main Marks التوسعية قائمة على اختيار مواقع متميزة Prime Locations فقط، وتقديم مشروعات بمواصفات عالمية، مع الاعتماد على نخبة من شركاء النجاح في مجالات التصميم والتنفيذ والإدارة، بما يضمن تقديم منتج عقاري قادر على المنافسة في سوق يشهد تغيرات متسارعة وتحديات متزايدة.