ساويرس عن توقيع صفقة مراسي البحر الأحمر: يزيد معدلات النمو وفرص العمل

كتب- محمد عبد الناصر:

أشاد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة "أورا للتطوير العقاري"، بتوقيع الحكومة عقودَ أكبر مشروع سياحي على البحر الأحمر، بشراكة إماراتية- سعودية، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس على زيادة فرص العمل ودفع حركة النمو وزيادة الرواج السياحي.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة التاسعة من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، اليوم الإثنين، تحت عنوان "صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير"، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف ساويرس أن معدلات السياحة الوافدة حققت طفرة كبرى خلال الفترة الماضية، بما يستلزم زيادة المشروعات الفندقية والسياحية لتلبية الطلب المتزايد، مضيفًا أن القطاع الخاص قدم تجارب مميزة خلال الفترة الماضية في مجال السياحة؛ خصوصًا في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بما يشجع على زيادة فرص جذب الاستثمارات في ذلك المجال.

ولفت رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة "أورا للتطوير العقاري"، إلى أن تشجيع القطاع الخاص بخفض أسعار الفائدة مع استمرار استقرار سعر الصرف، سينعكس بالإيجاب على نمو وتيرة المشروعات، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على مدار السنوات الماضية مع ارتفاع أسعار مواد البناء ألقى بالمزيد من الأعباء على المطورين العقاريين، وأسهم في ارتفاع أسعار الوحدات بالسوق لمستويات عالية.

وأوضح ساويرس أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة جيدة خلال الفترة الماضية؛ لزيادة جلسات الاستماع إلى القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه، كما نجحت في حل العديد من مشكلات المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمارات في عدد من المجالات؛ خصوصًا الزراعية منها، مطالبًا باستمرار النهج نحو خفض سعر الفائدة وصولًا إلى ٨٪، بما يسهم في زيادة تشجيع النمو وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص.

وقال ساويرس، بشأن مشروع تطوير منظومة تشغيل منطقة الأهرامات، إنه نجح في تقديم مشروع يليق بقيمة المنطقة الأثرية، من حيث الدخول والخروج، ووجود مسارات مخصصة لركوب الجمال، ومزارات ومركز للزوار، ووسائل للانتقال ترتقي بالصورة الحضارية لمنطقة الأهرامات.

وكشف رئيس شركة "أورا للتطوير العقاري" -بشأن أبرز مستجدات أعمال شركته- عن سعيه لتكوين شركة قابضة تجمع مختلف شركاته لطرحها بالبورصة المصرية، وأيضًا توقيعه بروتوكول تعاون مع الحكومة السودانية في مجال الاستثمار في استكشاف الذهب.