الحل قريب.. وزير الإسكان يكشف آخر تطورات أزمة أرض نادي الزمالك

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، عن آخر تفاصيل أزمة أرض نادي الزمالك.

وأكد "الشربيني"، رفع مذكرة شاملة إلى دولة رئيس الوزراء، بشأن ملف أرض نادي الزمالك، بالتنسيق والتعاون مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن النادي مؤسسة عريقة ولا توجد أي خلافات معه، مشيرًا إلى تواصله مع حسين لبيب، مشيرًا إلى أن الحل سيكون قريبًا، ومن المرجح أن يحصل النادي على قطعة أرض بديلة في منطقة التجمع.

كما تطرق الوزير، إلى أبرز أولويات الوزارة، مؤكدًا أن ملف الإيجار القديم يتصدر القائمة، حيث ستبدأ عملية تصنيف الحالات وفقًا لشرائح الدخل في شهر أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن نموذج الإيجار لكبار السن سيُحدّد حسب شريحة الدخل، مع إتاحة خيارات للإيجار التمليكي والتمويل العقاري.

وفيما يخص الإسكان الاجتماعي، أوضح الشربيني أن الوزارة تطرح الإعلانات بانتظام، وأن آخر إعلان لمشروع "سكن لكل المصريين" بدأ في أغسطس الماضي وسيستمر حتى منتصف أكتوبر.

وأضاف أن الوزارة انتهت من تسليم المرحلة العاشرة وتواصل العمل على تسليم الوحدات المتبقية منذ نحو شهر.