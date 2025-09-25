وزير الإسكان يفتتح النسخة 14 من معرض سيتي سكيب مصر

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرض «سيتي سكيب مصر» العقاري، الذي يستمر حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. ويُعد «سيتي سكيب مصر» أكبر منصة عقارية في السوق المحلية والإقليمية، بمشاركة نخبة من كبار المطورين العقاريين المحليين والعرب والدوليين.

وخلال جولته التفقدية داخل أجنحة المعرض، استمع وزير الإسكان إلى عروض الشركات المشاركة واطلع على أحدث المشروعات العمرانية المطروحة، كما أجرى حواراً مثمراً مع عدد من المطورين العقاريين العرب، حيث ناقش معهم فرص التوسع الاستثماري في السوق المصرية وآليات تعزيز الشراكات المستقبلية.

وأعرب الوزير في تصريحاته عن سعادته بانطلاق هذه النسخة من المعرض، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من مشاركة واسعة يؤكد أن السوق العقارية المصرية لا تزال تحافظ على مكانتها كأحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، بفضل ما حققته الدولة من إنجازات عمرانية غير مسبوقة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا أن القطاع العقاري في مصر أصبح نموذجاً للتنمية المستدامة، يجمع بين جودة التخطيط والتنوع الاستثماري ووفرة الفرص.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، من خلال وضوح التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وتطوير آليات التخصيص والتعاقد بما يتسم بالشفافية والسرعة، وتضع الحكومة على رأس أولوياتها تهيئة مناخ آمن وموثوق للمستثمرين الأجانب، يضمن استدامة استثماراتهم ويتيح لهم فرصاً للنمو والتوسع، مشددًا على أن استقرار السوق المصرية واستمرارية الطلب الحقيقي على العقار يمثلان ضمانة قوية لنجاح الاستثمارات العقارية في مصر على المدى الطويل.

وأشار «الشربيني» إلى أن استراتيجية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ترتكز على توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري من خلال طرح أراضٍ بمختلف الأنشطة، وتقديم أنماط سكنية متنوعة، فضلاً عن تطوير مدن جديدة ذكية ومستدامة، تواكب المعايير العالمية وتلبي احتياجات المواطنين بكافة شرائحهم، كما أكد أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري، من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة بين المطورين والمستثمرين وصناع القرار، لافتاً إلى أن معرض «سيتي سكيب» يعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الابتكارات في مجال التطوير العقاري والتخطيط العمراني.

وفي ختام جولته، وجّه وزير الإسكان الشكر للجهات المنظمة والرعاة وجميع المشاركين، مشدداً على أن الحضور العربي والدولي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد مكانة السوق المصرية كوجهة استثمارية رائدة.

يذكر أن نسخة هذا العام تشهد إطلاق جناح دولي جديد يضم عددًا من كبريات الشركات العالمية، بما يعزز من مكانة سيتي سكيب مصر كحدث محوري على المستوى الإقليمي والدولي، ومنذ تأسيسه عام 2012، أصبح المعرض أحد أبرز الملتقيات العقارية في المنطقة، ويُقام في عدة دول منها مصر والسعودية والبحرين وقطر، مستقطباً أكثر من 80 مطورًا عقاريًا في كل دورة.