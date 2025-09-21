32 مليار جنيه استثمارات Living Yards خلال 6 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد مهاب التابعي، الرئيس التنفيذي لشركة Living Yards للتطوير العقاري، أن الشركة نجحت في تحقيق استثمارات عقارية مستهدفة تتجاوز 32 مليار جنيه وإيرادات متوقعة تفوق 40 مليار جنيه خلال 6 سنوات.

وأشار التابعي إلى أن الشركة، تمتلك محفظة أراضٍ مميزة في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، تضم ستة مشروعات متكاملة، ويعد مشروع The Loft أبرز هذه المشروعات، إذ يقام على مساحة 22.5 فدانًا، خُصص منها 81% للمسطحات الخضراء والخدمات و19% فقط للمباني، ويضم نحو 900 وحدة سكنية متنوعة بين الشقق والدوبلكس والبنتهاوس، بمساحات تتراوح من 78 إلى 434 مترًا مربعًا، صُممت بلمسة معمارية إنجليزية بالتعاون مع مكاتب عالمية.

وكشف الرئيس التنفيذي عن بدء تسليم المرحلة الأولى من المشروع التي تضم 317 وحدة وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة، مع إتاحة أربع باقات تشطيب مختلفة (Basic – Flexi – Premium – Luxury) لتلبية مختلف احتياجات العملاء.

واختتم التابعي قائلاً: «منذ تأسيس Living Yards وضعنا هدفًا واضحًا يتمثل في بناء مجتمعات متكاملة تحقق التوازن بين جودة الحياة والعائد الاستثماري. نحن لا نبيع وحدات فقط، بل نخلق أسلوب حياة يعكس مفهوم الرفاهية العملية ويضمن للعملاء قيمة حقيقية مستدامة.