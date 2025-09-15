مطور عقاري: أسعار الساحل الشمالي قفزت 30% في 2025

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس كريم ملش، الرئيس التنفيذي لشركة إم سكويرد، إن سوق العقارات في الساحل الشمالي شهد خلال الموسم الحالي زيادة في الأسعار وصلت لـ30% مقارنة بالموسم الماضي.

وأرجع ملش هذه القفزات السعرية إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء بنسب تجاوزت 25% خلال العام الأخير، إلى جانب زيادة أسعار الأراضي والخدمات، إضافة إلى الطلب القوي من العملاء سواء بغرض الاستثمار أو السكن، وهو ما خلق ضغطًا متواصلًا على المعروض من الوحدات.

وأضاف أن بعض المناطق الأكثر تميزًا داخل الساحل، خاصة في العلمين الجديدة والساحل الغربي، سجلت زيادات وصلت في بعض المشروعات إلى 35% بسبب محدودية الطرح وارتفاع تكلفة التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس قيمة استثمارية مرتفعة للوحدات الساحلية على المدى المتوسط.

وأكد أن الشركة لديها مشروع مصيف في رأس الحكمة باستثمارات 15 مليار جنيه تم إنفاق 3.5 مليار جنيه منها حتى الآن.

وتابع: الشركة تستهدف تحقيق مبيعات من المشروع بقيمة 2.7 مليار جنيه بحلول أكتوبر المقبل.

وأكد أن أن السوق العقاري في الساحل الشمالي مازال يمتلك فرص نمو كبيرة، متوقعًا استمرار الطلب خلال المواسم المقبلة، خاصة مع تطوير البنية التحتية والمشروعات القومية التي تدعم المنطقة وتجعلها وجهة استثمارية مستدامة.

وأوضح أن الشركة أبرمت شراكات مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ، بالإضافة إلى التعاون مع شركة DHI العالمية المتخصصة في تصميم البيئات المائية، وذلك لحماية وتجديد شاطئ رأس الحكمة والحفاظ على النظام البيئي.

