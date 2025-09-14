مقدم 100 ألف.. ننشر كراسة شروط وأسعار أراضي الإسكان المميزة بـ9 مدن

كتب - محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسة شروط أراضي الإسكان المتميز، حيث يوجد 828 قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة.

ويتم الحجز في أراضي مشروع "مسكن" يوم 14 سبتمبر ولمدة شهرين، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وجاءت الأسعار والأماكن على النحو التالي:

مقدم جدية الحجز 100 ألف جنيه لجميع المدن.

مدينة أخميم الجديدة: سجل سعر المتر 2095 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 397 مترًا إلى 989 ألف جنيه.

مدينة الصالحية الجديدة: سجل سعر المتر 5070 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 486 مترًا إلى 2 مليون و363 ألف جنيه.

مدينة الفشن الجديدة: سجل سعر المتر 1970 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 485 مترًا إلى 964 ألف جنيه.

مدينة الفيوم الجديدة: سجل سعر المتر 3290 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 670 مترًا إلى 2 مليون و601 ألف جنيه.

مدينة المنيا الجديدة: سجل سعر المتر 5920 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 314 مترًا إلى 3 ملايين و685 ألف جنيه.

مدينة بدر: سجل سعر المتر 5540 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 608 مترًا إلى 3 ملايين و878 ألف جنيه.

مدينة طيبة الجديدة: سجل سعر المتر 2765 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 588 مترًا إلى مليون و755 ألف جنيه.

مدينة قنا الجديدة: سجل سعر المتر 5075 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 360 مترًا إلى مليون و954 ألف جنيه.

مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط: سجل سعر المتر 3940 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 523 مترًا إلى 2 مليون و274 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين