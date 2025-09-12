مد فترة التقديم على وحدات "سكن لكل المصريين٧"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان له، اليوم، أن مد فترة التقديم لحجز وحدة سكنية يأتي استجابة للطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حول هذا الشأن، حيث أبدى المواطنون رغبتهم في مهلة إضافية لاستيفاء المستندات المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما استجاب له الصندوق.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك إقبالا متزايدا من قبل المواطنين للتقديم بالإعلان، حيث بلغ عدد الذين سجلوا مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني للتقديم أكثر من ٢٣٨ ألف مواطن، بينما قام أكثر من ١٤٨ ألف مواطن بدفع مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المختلفة.

ونوهت مي عبد الحميد، عن ضرورة قيام المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني بسداد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، حيث إن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا للإعلان، وبالتالي لن يتم مراجعة الطلب الخاص به.

وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر عدد من الفيديوهات حول خطوات التسجيل بصورة دقيقة ومفصلة، بما يساعد المواطنين على تقديم طلباتهم بسهولة ويسر، ودون الحاجة لأي مساعدة.

وأضافت مي عبد الحميد، أنه في حالة احتياج المواطن لأي استفسار أو دعم فني، يجب على المواطن الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999، حيث يتاح الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه المشاكل على مدار 24 ساعة.

وأوضحت أنه في حالة احتياج المواطن للدعم بسبب رفض الطلب، يجب على المواطن الاتصال على الأرقام التالية، 5777 - 5999 - 1188 - 090071117، وسوف يتم الرد على المشاكل من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 عصرا.

وأضافت مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين أيضًا إرسال الشكاوى الخاصة بهم عبر رابط إلكتروني مخصص

مع العلم أن هذا الرابط مخصص فقط للمتقدمين ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين٧"، ولن يتم الرد على أي من المواطنين المتقدمين بالإعلانات الأخرى في حالة إرسالهم رسائل من خلاله.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء.