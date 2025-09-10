كتب- محمد عبد الناصر:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، استجابةً لشكاوى عدد من المواطنين، موقفَ حجز الوحدات السكنية التي تم إتاحتها بالطرح الأخير من خلال بنك الإسكان والتعمير بأسبقية الحجز "أونلاين"، في عدة مدن مثل القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة ومدن الصعيد.. وغيرها، ضمن الطرح الأخير المجمع المرحلي لعدد 400 ألف وحدة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي ضمن مشروعات الإسكان المتوسط وفوق متوسط؛ مثل مشروع ديارنا ومشروع جنة وسكن مصر، والتي تضمنت إتاحة تسهيلات في السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأكد الشربينى مراجعة موقف حجز تلك الوحدات، وتلقي الشكاوى من المتقدمين للحجز على الخط الساخن رقم 19995، والبريد الإلكترونيhdb-reservation@hdb-egy.com ، وتشكيل فريق عمل لبحث الشكاوى الواردة من المواطنين.

ووجَّه وزير الإسكان برد قيمة جدية حجز الوحدات السكنية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من حجز وحدات بهذا الطرح دون أي خصومات.

