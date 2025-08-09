كتب- محمد عبد الناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم السبت، سير العمل بمكونات مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور المتحف القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، يرافقهما مسؤولو وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.

وبدأ وزير الإسكان ومحافظ القاهرة الجولةَ بتفقد المنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا؛ حيث تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131000م2، وتطل على بحيرة عين الحياة، وتضم (12 مطعمًا- 4 مولات تجارية- 4 جراجات للسيارات)، ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة، بها المسرح الروماني والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع، بالإضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، الموقف التنفيذي لبوابات الدخول والخروج من المشروع بواقع 13 بوابة؛ منها ما هو مخصص للأفراد فقط، ومنها ما هو مخصص لدخول السيارات والخدمات، واستمعا إلى شرح تفصيلي عن الأعمال الجاري تنفيذها بالبوابات لخدمة الزوار والمترددين.

وانتقل وزير الإسكان ومحافظ القاهرة لتفقد منطقة التلال، وتم متابعة سير العمل بها وبالمنطقة التراثية ومنطقة النهر؛ حيث يضم المشروع منطقة التلال والوادي: وتنقسم منطقة التلال إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات، يمر بينها الممر المائي (النهر)، وتتدرج في مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهي حتى قمة التلة؛ بحيث تجعل من قمة التلال مظلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 (فندقًا سياحيًّا- مباني خدمية- مواقف سيارات- بحيرة صناعية) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبري مشاة للربط، وكافتيريا، وشلالًا، و"تلة الحفائر" الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزارًا أثريًّا سياحيًّا ثقافيًّا متكاملًا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة نحو 47 فدانًا للوصول إلى التكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1,5 م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية (الحفائر) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، بينما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومباني للزوار ومطاعم وفراغًا خشبيًّا يطل على البحيرة، مستعرضًا المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

وتابع الشربيني وصابر الموقف التنفيذي بمنطقة الأسواق والتي تتضمن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2؛ الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من (19 محلًّا تجاريًّا- مواقف سيارات- بحيرة صناعية- مساحات زراعية- فندق 3 نجوم).

ووجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال بالمنطقة الاستثمارية والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، لبدء استضافة الفاعليات بها، بجانب تكثيف الأعمال بتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، مشددًا على أهمية الالتزام بتوقيتات الخطة الزمنية لكل مكونات المشروع، وإزالة المخلفات أولًا بأول.

جدير بالذكر أن مشروع "حدائق تلال الفسطاط" يقع بمنطقة مصر القديمة على مساحة نحو 500 فدان، ويجري تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان، في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

