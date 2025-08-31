الإسكان تطرح كراسة شروط 2333 قطعة أرض سكنية بـ18 مدينة جديدة غدًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه اعتبارًا من غدٍ الإثنين سيتم طرح كراسة شروط لـ 2333 قطعة أرض سكنية بمستويات الإسكان (المتوسط – المميز – الأكثر تميزًا)، وذلك ضمن الطرح السادس لمبادرة "مسكن".

وأضافت الوزارة، أن حجز الأراضي سيبدأ يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة شهرين حتى 13 نوفمبر 2025، من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر الرابط: اضغط هنا

وأوضحت أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير قطع أراضٍ سكنية بمختلف المستويات داخل المدن الجديدة، بما يلبي الطلب المتزايد على الأراضي، ويدعم خطط التنمية العمرانية، ويتيح للمواطنين فرصة بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات المحددة.

أماكن الأراضي المطروحة

يتضمن الطرح أراضي سكنية في 18 مدينة جديدة هي:

(6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان – أخميم الجديدة – الصالحية الجديدة – الفشن الجديدة – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – ناصر الجديدة "غرب أسيوط" – أسوان الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – برج العرب الجديدة – حدائق أكتوبر – سوهاج الجديدة).

تفاصيل التوزيع

1331 قطعة أرض إسكان متوسط في 8 مدن جديدة.

828 قطعة أرض إسكان مميز في 9 مدن جديدة.

174 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا في 3 مدن جديدة.

112 قطعة أرض مخصصة لـ ذوي الهمم ضمن الأراضي المطروحة.

وأكدت وزارة الإسكان أن الطرح الجديد يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوفير بدائل متعددة للإسكان، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تنوع الشرائح المستهدفة، مع استمرار جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة.

