تفاصيل فرص الإسكان الاستثمارية في القاهرة الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

طرحت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، فرصة استثمارية كبرى بمدينة القاهرة الجديدة.

وتتمثل الفرصة الجديدة في قطعة أرض مملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بنظام المشاركة، بمساحة 79 فدانًا بمنطقة "التجمع السادس"، على أن تنوب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الصندوق في جميع إجراءات الطرح والترسية والتعاقد.

طرح قطعة الأرض رقم 9/3-AP بالتجمع السادس في القاهرة الجديدة، بنظام المشاركة بنسبة 100% نقدًا، حيث قام الصندوق بشراء قطعة الأرض نقدًا، على أن تتولى الهيئة عملية تسويقها لصالح الصندوق.

سداد جدية الحجز بقيمة 50 مليون جنيه حتى 15 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه دفعة مقدمة خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

المشروع المقرر تنفيذه يتضمن إقامة مجتمع عمراني متكامل يشمل مناطق سكنية وخدمية، بموقع متميز يقترب من الطريق الدائري وطريق القطامية – العين السخنة، وعلى بُعد دقائق من أهم المشروعات الرائدة بالقاهرة الجديدة.

إجراءات التقديم تتم يدويًا بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وزارة الإسكان، وفقًا لكراسة الشروط المتاحة، والتي تتطلب تقديم مظروفين (فني ومالي)، مع إتاحة حق العدول عن الطلب خلال يوم عمل واحد فقط عقب انتهاء موعد الطرح.

مدة تنفيذ المشروع تبلغ 7 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، مع الالتزام بجميع اشتراطات الدفاع المدني، وقيود الارتفاعات، إلى جانب توفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا للكود المصري الخاص بذلك.

اقرأ أيضًا:

موعد الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا وسكن مصر وجنة والإسكان الحر

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7