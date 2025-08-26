الإسكان: مد فترة حجز شقق "سكن لكل المصريين 7" حتى 14 سبتمبر

كتب- محمد عبد الناصر:

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانًا رسميًا، أعلن فيه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز وشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" المخصص للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح الوزير أن فترة التقديم تمتد لمدة أسبوعين إضافيين لتنتهي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، وذلك استجابة للطلبات العديدة الواردة من المواطنين لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في حجز وحدات سكنية مناسبة لهم.

وأكد الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حرص على تلبية احتياجات المواطنين ومنحهم الوقت الكافي لاستكمال جميع الإجراءات المطلوبة، بما يضمن حصول أكبر عدد ممكن منهم على وحداتهم السكنية ضمن المبادرة الرئاسية.

من جانبها، صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الثاني يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم حتى الآن بيع أكثر من 207 آلاف كراسة شروط، كما قام أكثر من 144 ألف مواطن بتسجيل طلباتهم ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، بينما سدد ما يزيد على 109 آلاف منهم مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة.

وأشارت إلى أن مدينة حدائق العاصمة تتصدر المدن الأكثر إقبالًا، تليها مدينتا حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

وشددت الرئيس التنفيذي للصندوق على أن قيام المواطن بتسجيل طلبه على الموقع الإلكتروني لا يعني بالضرورة استكمال إجراءات التقديم، إذ يُشترط سداد مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكنة حتى يُعتد بالطلب رسميًا، مؤكدة أن عدم استكمال جميع الخطوات الموضحة في كراسة الشروط يؤدي إلى استبعاد الطلب وعدم مراجعته.

وفيما يتعلق بإمكانية تعديل بيانات الطلب أثناء فترة الحجز، أوضحت مي عبد الحميد أن ذلك متاح من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطن الرجوع إلى أي مرحلة من مراحل إدخال البيانات، سواء بيانات السكن أو بيانات الزوج/الزوجة أو الأبناء أو العمل.

ويتم ذلك عبر الضغط على خيار "الرجوع إلى البيانات الأساسية" في أي مرحلة، أو من خلال زر "تعديل البيانات" في مرحلة الملخص، بما يتيح إجراء أي تعديلات لازمة قبل استكمال الطلب.

كما أوضحت أن سداد مقدم جدية الحجز يتم خلال 24 ساعة من تاريخ الانتهاء من تسجيل الطلب على بوابة مصر الرقمية، وفي حالة التسجيل في اليوم الأخير من فترة الحجز، يُسمح بالسداد خلال 24 ساعة من غلق باب التقديم.

وأكدت ضرورة التأكد قبل الضغط على خيار "إلغاء الطلب"، إذ يؤدي ذلك إلى حذف كافة البيانات السابقة نهائيًا.

وفيما يتعلق بملء بيانات الاستمارة والإقرار والتوقيع عليهما، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن هذه الخطوة تتم عبر تحميل النماذج المتاحة على بوابة مصر الرقمية في قسم "تحميل الملفات"، ثم ملء البيانات المطلوبة والتوقيع عليها، وإعادة رفعها مرة أخرى من خلال البوابة الإلكترونية.

وأضافت أن حالة الطلب يتم تحديثها بعد مرور يوم عمل من سداد المقدم، كما نبهت إلى أنه لا يمكن إلغاء الطلب بعد السداد، وأنه لا يتم رفع إيصال السداد عبر البوابة وإنما يُقدَّم ضمن المستندات المطلوبة عند مرحلة الاستعلام أو التعاقد لاحقًا.

وبخصوص كراسات الشروط المتاحة، أوضحت مي عبد الحميد أن هناك ثلاث كراسات:

الكراسة الأولى: بعنوان "سكن لكل المصريين (7) – محافظات تحت الإنشاء – عام"، وهي مخصصة لجميع المواطنين من محدودي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات بالمراكز والمدن التابعة لمحافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح، دمياط، والبحر الأحمر، على أن تكون الوحدات تحت الإنشاء وتسلم خلال 36 شهرًا.

الكراسة الثانية: بعنوان "سكن لكل المصريين (7) – المحافظات وعملاء سابقين"، وتشمل وحدات جاهزة للتسليم بمحافظات: أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

أما في دمياط، فيقتصر الحجز بمدينة شطا على المتقدمين سابقًا في الإعلان الثامن، وبمدينة عزبة البرج في إعلان "سكن لكل المصريين 3".

وفي البحر الأحمر، يقتصر الحجز بمدينة الغردقة على المتقدمين سابقًا في الإعلان العاشر فقط، مع الإشارة إلى أن الوحدات في دمياط والبحر الأحمر ضمن هذه الكراسة هي أيضًا تحت الإنشاء وتسلم خلال 36 شهرًا.

الكراسة الثالثة: بعنوان "سكن لكل المصريين (7) – مدن جديدة ومحافظات"، وهي موجهة للعملاء الذين سبق لهم التقديم في إعلان "سكن لكل المصريين 5" ولم تنطبق عليهم الشروط أو كانوا خارج الأولوية وسحبوا مقدماتهم، بشرط عدم سبق الاستفادة أو التملك، وألا يكونوا قد تجاوزوا شرطَي السن والدخل.

وأكدت مي عبد الحميد، أنه في حال وجود أي استفسارات أو الحاجة لدعم فني، يمكن التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية على الرقم 15999، حيث يتم الرد على الاستفسارات على مدار 24 ساعة.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2025-2026

طقس الثلاثاء.. انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة ونشاط للرياح

الليلة تصل لنصف مليون جنيه.. 20 صورة لأفضل فنادق وأماكن الإقامة في القاهرة