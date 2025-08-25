طرح فرصة استثمارية بالقاهرة الجديدة لدعم مبادرة "سكن لكل المصريين"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح فرصة استثمارية مميزة بمدينة القاهرة الجديدة، تتضمن قطعة أرض بمساحة 79 فدانًا بمنطقة التجمع السادس، مملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات الطرح والترسية والتعاقد بنظام المشاركة.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بحسن استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة، ودعم بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".

وأوضحت أن نظام المشاركة سيكون بنسبة 100% نقدي، حيث قام الصندوق بشراء الأرض نقدًا، وتتولى الهيئة تسويقها لصالحه، مشيرة إلى أن المشروع المزمع تنفيذه سيشمل مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يضم مناطق سكنية وخدمية في موقع استراتيجي قريب من الطريق الدائري وطريق القطامية–العين السخنة.

كما كشفت عن شروط الطرح، والتي تتضمن سداد جدية حجز بقيمة 50 مليون جنيه حتى 15 سبتمبر المقبل، إضافة إلى 200 مليون جنيه دفعة مقدمة خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

من جانبه، أوضح المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، أن التقديم يتم يدويًا بمقر هيئة المجتمعات العمرانية وفقًا لكراسة الشروط التي تتطلب تقديم مظروفين (فني ومالي)، مع إمكانية العدول عن الطلب خلال يوم عمل واحد فقط بعد انتهاء موعد الطرح.

وأضاف أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 7 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، مع الالتزام بكافة اشتراطات الدفاع المدني وقيود الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للكود المصري.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة

موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي

"خرجوا بناء على طلبهم".. مصدر بمستشفى الشيخ زايد يكشف حالة وزير الكهرباء وأفراد الحراسة