موعد الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا وسكن مصر وجنة والإسكان الحر

01:12 م السبت 23 أغسطس 2025

شقق سكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ بنك التعمير والإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا وسكن مصر وجنة والإسكان الحر وأهالينا الشهر المقبل.

وجاءت مواعيد الحجز للمشروعات، السابق ذكرها، على النحو التالي:

- الأحد 7 سبتمبر 2025: مشروع الإسكان المتنوع "البشاير (3-5)" بمدينة الإسكندرية.

- الثلاثاء 9 سبتمبر 2025: مشروع "ديارنا" المرحلة الأولى والتي تضم 18 مدينة.

- الخميس 11 سبتمبر 2025: مشروعات "جنة" و"سكن مصر" بمدينة المنصورة الجديدة، ومشروع الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة.

ولأول مرة يسمح البنك للمتقدمين باسترداد جدية الحجز من خلال التقدم بطلبات الاسترداد قبل موعد فتح باب الحجز، من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، وذلك حتى يوم الخميس 28 أغسطس 2025، كما يمكن الحصول على المصروفات الإدارية ومصروفات التسجيل أيضًا والتي وصلت لـ1000 جنيه.

وجاءت هذه المواعيد بعد إلغاء قرار البنك والعودة إلى الحجز الإلكتروني بدلًا من القرعة العلنية التي كان تم إعلانها في وقت سابق.

