الإسكان تعود للحجز الإلكتروني وتلغي نظام القرعة اليدوية

أعلن بنك التعمير والإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، العودة مجددًا إلى نظام الحجز الإلكتروني بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية التي سبق الإعلان عنها.

وأوضح البنك أن القرار يأتي انطلاقًا من حرصه وهيئة المجتمعات العمرانية على تلبية رغبات المتقدمين لمشروعات الإسكان التابعة للهيئة، وضمان رضا العملاء باعتباره أولوية قصوى للطرفين.

وأشار إلى أن هذا التوجه جاء استجابة لمطالب المتقدمين الذين أكدوا رغبتهم في استمرار نظام الحجز الإلكتروني، باعتباره الوسيلة التي تتيح لهم حرية اختيار وحداتهم السكنية المفضلة.

وكانت القرعة العلنية قد طُرحت كإجراء مؤقت لتسريع عملية الحجز خلال فترة تطوير وتحديث موقع الحجز الإلكتروني.

ووفقًا للجدول الزمني المعلن، سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني على النحو التالي: الأحد 7 سبتمبر 2025: مشروع الإسكان المتنوع "البشاير (3-5)" بمدينة الإسكندرية. الثلاثاء 9 سبتمبر 2025: مشروع "ديارنا" المرحلة الأولى. الخميس 11 سبتمبر 2025: مشروعات "جنة" و"سكن مصر" بمدينة المنصورة الجديدة، ومشروع الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة.

كما أكد البنك أن العملاء الراغبين في استرداد جدية الحجز يمكنهم التقدم بطلبات الاسترداد قبل موعد فتح باب الحجز، من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، وذلك حتى يوم الخميس 28 أغسطس 2025.

