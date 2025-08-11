إعلان

المصريون علمونا كل حاجة.. العبار: الاستثمار والعمل في مصر أفضل من الإمارات

05:25 م الإثنين 11 أغسطس 2025

رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبد الناصر:

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، إن العمل والاستثمار في مصر أفضل وأسرع من الإمارات، بفضل توافر الإمكانات التي تخلق بيئة مميزة وجاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال فيديو متداول عبر "فيسبوك"، من حفل افتتاح فندق البالاس، الذي يُعد الفندق الـ11 ضمن مشروعات مراسي في مصر.

ووجّه العبار الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ المشروع خلال 12 شهرًا فقط، قائلًا: "أنتم المصريون علمتونا كل حاجة".

وأعرب العبار عن امتنانه لمصر وجمال سواحلها، مؤكدًا أن ما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية وتاريخها يجعلها وجهة استثمارية وسياحية فريدة من نوعها.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7

بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار العمل في مصر أفضل من الإمارات حفل افتتاح فندق البالاس مشروعات مراسي في مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن