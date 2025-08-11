كتب- محمد عبد الناصر:

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، إن العمل والاستثمار في مصر أفضل وأسرع من الإمارات، بفضل توافر الإمكانات التي تخلق بيئة مميزة وجاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال فيديو متداول عبر "فيسبوك"، من حفل افتتاح فندق البالاس، الذي يُعد الفندق الـ11 ضمن مشروعات مراسي في مصر.

ووجّه العبار الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ المشروع خلال 12 شهرًا فقط، قائلًا: "أنتم المصريون علمتونا كل حاجة".

وأعرب العبار عن امتنانه لمصر وجمال سواحلها، مؤكدًا أن ما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية وتاريخها يجعلها وجهة استثمارية وسياحية فريدة من نوعها.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7

بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7