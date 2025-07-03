كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة "لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الإيجار القديم"، وذلك في إشارة إلى المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا.

قال الشربيني، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم الحقيقي واللازم لهم.

وأضاف الشربيني أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سيكون شبيهًا بالإسكان الاجتماعي، لضمان توفير حلول سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين.

وتابع الشربيني قائلاً إن "الدولة استطاعت تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي في كل أنحاء الجمهورية"، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بطرد أي مواطن من المستأجرين.

وأضاف الشربيني أن الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، "لدينا أكثر من 5 مليون وحدة سكنية تم توفيرها منذ عام 2014 وحتى الآن".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني.

وينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.