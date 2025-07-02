بالرابط.. موعد حجز شقق ديارنا

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في التخصيص الإلكتروني لشقق مشروع ديارنا وذلك للمتقدمين والذين سددوا مقدم جدية الحاجز خلال الفترة من 15 إبريل وحتى 12 يونيو الماضي.

الحجز سيكون بالنظام الإليكتروني وبالأسبقية من خلال موقع الحجز هنا.

ومن المقرر أن يبدأ الحجز في تمام الساعة الـ 10 صباحا يوم 6 أغسطس المقبل وحتى الساعة 11.59 من يوم 7 أغسطس.

مشروع ديارنا هو عبارة عن تجمع عمراني يحقق الخصوصية والرفاهية ويتلائم مع المعدلات التخطيطية الحديثة بحيث تتوافر به المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وشمل طرح المرحلة الأولى 11726 وحدة سكنية بمدن (حدائق اكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ العبور الجديدة ـ بدر ـ حدائق العاصمة ـ العاشر من رمضان ـ السادات ـ برج العرب ـ بنى سويف الجديدة ـ المنيا الجديدة - اسيوط الجديدة ـ ناصر الجديدة ـ سوهاج الجديدة - غرب قنا ـ طيبة الجديدة -العلمين الجديدة- 6 اكتوبر الجديدة - السويس الجديدة) بمساحات تتراوح من 104 أمتار إلى 154 مترا.

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