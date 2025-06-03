كتب – محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، وفدًا من المملكة العربية السعودية، يضم ممثلي وزارتي "البلديات والإسكان" و"الاستثمار"، وهيئة المقاولين بالمملكة، لمناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات، وذلك بحضور المهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعدد من أعضاء الاتحاد، ومسؤولي وزارة الإسكان، والسفارة السعودية بالقاهرة.

واستهل الشربيني اللقاء بالترحيب بالحضور، معربًا عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمتواصل بين مصر والأشقاء في السعودية، وسعادته باستقبالهم في بلدهم الثاني مصر، وتقديم كل الدعم والتقدير لهم، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع القيادة السياسية والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرصه على مواصلة توسيع مجالات التعاون بين البلدين في كافة الملفات المشتركة، ومنها العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بدخول الشركات المصرية للعمل في السوق السعودية في مجال التطوير العقاري، وكذلك تقديم كل الدعم للشركات السعودية، سواء العاملة أو الراغبة في الاستثمار في مصر.

وقدم المهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، خلال اللقاء، الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على دعمه للشركات المصرية وتنسيقه لإقامة مشروعات جديدة لتلك الشركات بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا الدعم غير مسبوق وسيؤدي إلى تفاعل كبير خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن زيارة الوفد السعودي الحالية إلى مصر أثمرت عن تيسير إجراءات عمل شركات المقاولات المصرية في السوق السعودية، وذلك في إطار تعزيز فرص توسع هذه الشركات في مشروعات التنمية المتاحة بالمملكة.

وقدّم أعضاء الوفد السعودي الشكر للمهندس شريف الشربيني على حفاوة الاستقبال، مؤكدين حرصهم على العمل في إطار منظومة متكاملة بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ووزارة الاستثمار، ووزارة البلديات والإسكان السعودية، وهيئة المقاولين بالسعودية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوفد السعودي أن المملكة العربية السعودية ترحب بدخول المستثمرين والشركات المصرية إلى السوق السعودية، مشيرين إلى أن هناك شركات مصرية تعمل حاليًا في مشروعات ضخمة يجري تنفيذها بالمملكة، ومعربين عن تطلعهم لزيادة عدد هذه الشركات لما تتمتع به من خبرات كبيرة في مجال التشييد والبناء.

كما تقدم أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، خلال اللقاء، بمقترح يتضمن إنشاء آلية عمل مشتركة وتكامل بين الشركات المصرية والسعودية لتوسيع نطاق العمل في أسواق أخرى، موضحين أن جميع الاستثمارات المصرية في السعودية حققت نجاحًا كبيرًا، وأن هذا التكامل يمثل امتدادًا لذلك النجاح.

وفي ختام اللقاء، أشاد المهندس شريف الشربيني بمقترح إنشاء تحالفات بين الشركات المصرية والسعودية، والدخول في مشروعات ضخمة بأسواق جديدة، ضاربًا المثل بتوقيع بروتوكول الشراكة بين شركة "المقاولون العرب" وشركة (CSCEC) الصينية، مؤكدًا أن هذا النموذج يمكن تطبيقه بين الشركات في مصر والسعودية.

كما أكد وزير الإسكان استمرار الوزارة في تقديم مختلف سبل الدعم وتذليل أي عقبات أمام جميع المستثمرين، ولا سيما الأشقاء السعوديين، بجانب الحرص على تبادل الخبرات لتحقيق تعاون مشترك وبناء، موضحًا أهمية مواصلة عقد اللقاءات والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لوضع خطة تشمل مختلف مجالات التعاون، وتحقيق المستهدفات ومتابعتها.